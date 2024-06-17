https://ria.ru/20240617/peskov-1953380206.html

Песков рассказал о подготовке Путина к зарубежным поездкам

Песков рассказал о подготовке Путина к зарубежным поездкам - РИА Новости, 17.06.2024

Песков рассказал о подготовке Путина к зарубежным поездкам

Президент РФ Владимир Путин в понедельник ведет подготовку к зарубежным поездкам, которые будут вскоре проанонсированы, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:14

2024-06-17T12:14

2024-06-17T12:14

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник ведет подготовку к зарубежным поездкам, которые будут вскоре проанонсированы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У президента идет подготовка к целому ряду поездок, я сейчас не буду их анонсировать. Сегодня в два часа мы анонсируем ряд из этих поездок", - сказал Песков. Он отметил, что неделя обещает быть весьма и весьма насыщенной, динамичной.

https://ria.ru/20240617/peskov-1953378731.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин