https://ria.ru/20240617/peskov-1953380206.html
Песков рассказал о подготовке Путина к зарубежным поездкам
Песков рассказал о подготовке Путина к зарубежным поездкам - РИА Новости, 17.06.2024
Песков рассказал о подготовке Путина к зарубежным поездкам
Президент РФ Владимир Путин в понедельник ведет подготовку к зарубежным поездкам, которые будут вскоре проанонсированы, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:14
2024-06-17T12:14
2024-06-17T12:14
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник ведет подготовку к зарубежным поездкам, которые будут вскоре проанонсированы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У президента идет подготовка к целому ряду поездок, я сейчас не буду их анонсировать. Сегодня в два часа мы анонсируем ряд из этих поездок", - сказал Песков. Он отметил, что неделя обещает быть весьма и весьма насыщенной, динамичной.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о подготовке Путина к зарубежным поездкам
Песков: Путин готовится к ряду зарубежных поездок, скоро их проанонсируют