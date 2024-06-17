https://ria.ru/20240617/pensioner-1953001102.html

"Нагрянули неожиданно". С чем столкнулся самый известный в Сибири пенсионер

"Нагрянули неожиданно". С чем столкнулся самый известный в Сибири пенсионер - РИА Новости, 17.06.2024

"Нагрянули неожиданно". С чем столкнулся самый известный в Сибири пенсионер

Игоря Перевалова из поселка Куйтун знают не только в Иркутской области. Чтобы заработать на лечение жены, он завел блог о резьбе по дереву, который стал... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:00

2024-06-17T08:00

2024-06-17T11:42

жилье

куйтунский район

иркутская область

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. Игоря Перевалова из поселка Куйтун знают не только в Иркутской области. Чтобы заработать на лечение жены, он завел блог о резьбе по дереву, который стал популярным. Под жилье и мастерскую власти выделили ему заброшенную школу, но после ремонта решили выселить. РИА Новости разбиралось в ситуации.Миллионы подписчиковПенсионер ведет блог с 2022-го. Незадолго до этого его уволили с должности руководителя кружка по резьбе из дерева в Куйтунском доме творчества. Пришел приказ: без педагогического образования обучать детей нельзя.Примерно тогда же заболела жена Екатерина. Диагностировали полиартрит и псориаз, дали третью группу инвалидности."Дочь предложила, чтобы я показал мое творчество в интернете, рассказал, как вырезаю деревянные фигурки, плету из бисера. Я заинтересовался, потому что всегда хотел учить ремеслу молодежь", — говорит Перевалов в беседе с РИА Новости.Завел аккаунты в соцсетях — в TikTok, YouTube, Тelegram, "Одноклассниках", во "ВКонтакте". Вскоре общее число подписчиков превысило два миллиона. Успех мастеру принес не только талант, но и опыт — резьбой по дереву он занимается с шести лет."Когда был мальчишкой, мы с родителями жили в тайге. Дорог толком не было, летали на самолетах-кукурузниках. Мне тоже захотелось такой, — вспоминает он. — Взял у отца плотницкий топорик и вырезал фигурку. Тот посмотрел и заказал мне инструменты для резьбы".Благодаря блогу люди узнали историю Перевалова, увидели его работы. Многие захотели брать уроки резьбы по дереву."Каждый может купить"Успех пенсионера вдохновил администрацию поселка. Мэр Куйтунского района Алексей Мари предложил отдать Перевалову заброшенную школу — чтобы открыл собственную бесплатную мастерскую.Сначала он был в восторге: в здании разрешили не только основать кружок для молодежи, но и жить. До этого семья ютилась в квартире в двухэтажном деревянном бараке.Чтобы избежать проблем, заключили договор о бессрочной безвозмездной аренде. Также предполагалось, что здание в какой-то момент выставят на торги и Перевалов его выкупит. Правда, эти планы нигде не прописывали: говорили, что, кроме него, никто не вложится.Пенсионер тратил на ремонт заработок от блога — ушло порядка полутора миллионов рублей.А в конце 2022-го действующего мэра арестовали за контрабанду."Я пришел в администрацию и спросил, есть ли смысл дальше финансировать ремонт. Меня уверили, что все в порядке и помещение за мной. Год занимался работами, за это время мэр сменился. Но документы на выкуп так и не подготовили. За два дня до оглашения результатов торгов выяснилось, что появилась крупная фирма. Мне так и заявили: "А вы что думали? Объект каждый может приобрести", — говорит Перевалов.Ситуацию он предал огласке, после чего торги отменили. Однако в дом нагрянула комиссия и заявила: здесь проживают незаконно.На десять тысяч рублейВсе суды Перевалов проиграл. Подал апелляцию — тоже без результата. Согласно решению суда, в здании школы он имел право разместить мастерскую, но не жить. Он постоянно пытался поговорить с чиновниками — тщетно."Назначение предоставленных в пользование объектов не позволяет использовать их как жилые. Кроме того, основным условием заключенных договоров является их использование исключительно по назначению", — указано в материалах дела.РИА Новости направило запросы в администрации Иркутской области и поселка Куйтун, чтобы прояснить ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.Пенсионер с супругой теперь снимают квартиру за десять тысяч. С деньгами на лечение жены помогают подписчики. Сам Перевалов уже не надеется на удачный исход, но сдаваться не намерен.

https://ria.ru/20240121/priyut-1922408449.html

https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html

куйтунский район

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жилье, куйтунский район, иркутская область, tiktok, youtube, одноклассники