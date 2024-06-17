https://ria.ru/20240617/pashinyan-1953433593.html

Армении потребуется референдум в случае обмена территориями с Азербайджаном

Армении потребуется референдум в случае обмена территориями с Азербайджаном - РИА Новости, 17.06.2024

Армении потребуется референдум в случае обмена территориями с Азербайджаном

Армении потребуется референдум в случае договоренности с Азербайджаном об обмене территориями в рамках процесса делимитации границы, заявил в понедельник... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:21

2024-06-17T15:21

2024-06-17T15:43

армения

азербайджан

никол пашинян

в мире

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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Армении потребуется референдум в случае договоренности с Азербайджаном об обмене территориями в рамках процесса делимитации границы, заявил в понедельник армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями села Шинуайр."Мы должны провести делимитацию. Там, где мы продвинулись вперед, мы должны отойти, там где они продвинулись, они должны отойти. Нужно начертить линию (границы - ред.). Или есть места, где может возникнуть идея передачи нами 100 квадратных метров и получения (от Азербайджана - ред.) 100 квадратных метров. Но мы сами это сделать не сможем. Если возникнет эта тема, то мы должны провести референдум, и вы сами решите, хотите ли вы этого или нет", - сказал Пашинян. Видеорепортаж со встречи с сельчанами он выложил на своей странице в соцсети Facebook*.Он добавил также, что тема анклавов и эксклавов в процессе делимитации будет обсуждена отдельно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240614/erevan-1952785039.html

армения

азербайджан

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армения, азербайджан, никол пашинян, в мире