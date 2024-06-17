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Армении потребуется референдум в случае обмена территориями с Азербайджаном - РИА Новости, 17.06.2024
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15:21 17.06.2024 (обновлено: 15:43 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/pashinyan-1953433593.html
Армении потребуется референдум в случае обмена территориями с Азербайджаном
Армении потребуется референдум в случае обмена территориями с Азербайджаном - РИА Новости, 17.06.2024
Армении потребуется референдум в случае обмена территориями с Азербайджаном
Армении потребуется референдум в случае договоренности с Азербайджаном об обмене территориями в рамках процесса делимитации границы, заявил в понедельник... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:21
2024-06-17T15:43
армения
азербайджан
никол пашинян
в мире
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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Армении потребуется референдум в случае договоренности с Азербайджаном об обмене территориями в рамках процесса делимитации границы, заявил в понедельник армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями села Шинуайр."Мы должны провести делимитацию. Там, где мы продвинулись вперед, мы должны отойти, там где они продвинулись, они должны отойти. Нужно начертить линию (границы - ред.). Или есть места, где может возникнуть идея передачи нами 100 квадратных метров и получения (от Азербайджана - ред.) 100 квадратных метров. Но мы сами это сделать не сможем. Если возникнет эта тема, то мы должны провести референдум, и вы сами решите, хотите ли вы этого или нет", - сказал Пашинян. Видеорепортаж со встречи с сельчанами он выложил на своей странице в соцсети Facebook*.Он добавил также, что тема анклавов и эксклавов в процессе делимитации будет обсуждена отдельно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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армения, азербайджан, никол пашинян, в мире
Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, В мире
Армении потребуется референдум в случае обмена территориями с Азербайджаном

Пашинян: Армении потребуется референдум для обмена территориями с Азербайджаном

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Армении потребуется референдум в случае договоренности с Азербайджаном об обмене территориями в рамках процесса делимитации границы, заявил в понедельник армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями села Шинуайр.
"Мы должны провести делимитацию. Там, где мы продвинулись вперед, мы должны отойти, там где они продвинулись, они должны отойти. Нужно начертить линию (границы - ред.). Или есть места, где может возникнуть идея передачи нами 100 квадратных метров и получения (от Азербайджана - ред.) 100 квадратных метров. Но мы сами это сделать не сможем. Если возникнет эта тема, то мы должны провести референдум, и вы сами решите, хотите ли вы этого или нет", - сказал Пашинян. Видеорепортаж со встречи с сельчанами он выложил на своей странице в соцсети Facebook*.
Он добавил также, что тема анклавов и эксклавов в процессе делимитации будет обсуждена отдельно.
Палаточный лагерь участников акции за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Ереване свернули палаточный лагерь участников акции за отставку Пашиняна
14 июня, 09:44
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
АрменияАзербайджанНикол ПашинянВ мире
 
 
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