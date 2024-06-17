https://ria.ru/20240617/paseka-1953498159.html

Семейная пасека из Мордовии получила поддержку по нацпроекту

Семейная пасека из Мордовии получила поддержку по нацпроекту - РИА Новости, 17.06.2024

Семейная пасека из Мордовии получила поддержку по нацпроекту

Жители Рузаевского района Республики Мордовия получили помощь на развитие семейного бизнеса благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:15

2024-06-17T18:15

2024-06-17T18:15

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жители Рузаевского района Республики Мордовия получили помощь на развитие семейного бизнеса благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства региона. Ирина и Александр Турбины из села Пайгарма занимаются несколькими видами бизнеса, основной – пчеловодство. Эта семейная пасека является ярким примером сочетания традиций и современных технологий. Супруги производят продукты высочайшего качества и воспитывают троих сыновей. "Мы неоднократно обращались за различными мерами государственной поддержки. Низкий процент по кредиту, бесплатные услуги по изготовлению рекламной и полиграфической продукции, участие в мероприятиях - это лишь малая часть того, что может предложить "Мой бизнес". Прекрасно, что есть такие центры", - сказала Ирина Турбина, ее слова приводит пресс-служба. Турбины расширяют свои бизнес-проекты, вкладывая средства в развитие сельского туризма. Они уже планируют открыть пространство для отдыха в Пайгарме, где каждый сможет насладиться природой, попробовать натуральный мед и узнать больше о пчеловодстве. В этом году трудолюбие семьи отметили в Доме Республики. Турбины стали победителями ежегодного конкурса "Предприниматель Республики Мордовия" в номинации "Семейное предпринимательство".

https://ria.ru/20240416/biznes-igra-1940374397.html

https://ria.ru/20240418/uchastniki-1940794122.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рузаевский район, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика мордовия, нацпроекты