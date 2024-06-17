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Семейная пасека из Мордовии получила поддержку по нацпроекту - РИА Новости, 17.06.2024
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Твой бизнес
 
18:15 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/paseka-1953498159.html
Семейная пасека из Мордовии получила поддержку по нацпроекту
Семейная пасека из Мордовии получила поддержку по нацпроекту - РИА Новости, 17.06.2024
Семейная пасека из Мордовии получила поддержку по нацпроекту
Жители Рузаевского района Республики Мордовия получили помощь на развитие семейного бизнеса благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:15
2024-06-17T18:15
твой бизнес
рузаевский район
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
республика мордовия
нацпроекты
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жители Рузаевского района Республики Мордовия получили помощь на развитие семейного бизнеса благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства региона. Ирина и Александр Турбины из села Пайгарма занимаются несколькими видами бизнеса, основной – пчеловодство. Эта семейная пасека является ярким примером сочетания традиций и современных технологий. Супруги производят продукты высочайшего качества и воспитывают троих сыновей. "Мы неоднократно обращались за различными мерами государственной поддержки. Низкий процент по кредиту, бесплатные услуги по изготовлению рекламной и полиграфической продукции, участие в мероприятиях - это лишь малая часть того, что может предложить "Мой бизнес". Прекрасно, что есть такие центры", - сказала Ирина Турбина, ее слова приводит пресс-служба. Турбины расширяют свои бизнес-проекты, вкладывая средства в развитие сельского туризма. Они уже планируют открыть пространство для отдыха в Пайгарме, где каждый сможет насладиться природой, попробовать натуральный мед и узнать больше о пчеловодстве. В этом году трудолюбие семьи отметили в Доме Республики. Турбины стали победителями ежегодного конкурса "Предприниматель Республики Мордовия" в номинации "Семейное предпринимательство".
https://ria.ru/20240416/biznes-igra-1940374397.html
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рузаевский район, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика мордовия, нацпроекты
Твой бизнес, Рузаевский район, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Мордовия, Нацпроекты

Семейная пасека из Мордовии получила поддержку по нацпроекту

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПчелы на сотах на пасеке
Пчелы на сотах на пасеке - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Пчелы на сотах на пасеке
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жители Рузаевского района Республики Мордовия получили помощь на развитие семейного бизнеса благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства региона.
Ирина и Александр Турбины из села Пайгарма занимаются несколькими видами бизнеса, основной – пчеловодство. Эта семейная пасека является ярким примером сочетания традиций и современных технологий. Супруги производят продукты высочайшего качества и воспитывают троих сыновей.
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"Мы неоднократно обращались за различными мерами государственной поддержки. Низкий процент по кредиту, бесплатные услуги по изготовлению рекламной и полиграфической продукции, участие в мероприятиях - это лишь малая часть того, что может предложить "Мой бизнес". Прекрасно, что есть такие центры", - сказала Ирина Турбина, ее слова приводит пресс-служба.
Турбины расширяют свои бизнес-проекты, вкладывая средства в развитие сельского туризма. Они уже планируют открыть пространство для отдыха в Пайгарме, где каждый сможет насладиться природой, попробовать натуральный мед и узнать больше о пчеловодстве.
В этом году трудолюбие семьи отметили в Доме Республики. Турбины стали победителями ежегодного конкурса "Предприниматель Республики Мордовия" в номинации "Семейное предпринимательство".
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