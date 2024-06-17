https://ria.ru/20240617/partiya-1953448266.html

ЕР приостановила членство в партии ректора Воронежского университета

ЕР приостановила членство в партии ректора Воронежского университета - РИА Новости, 17.06.2024

ЕР приостановила членство в партии ректора Воронежского университета

"Единая Россия" приостановила членство в партии ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, который обвиняется в даче взятки в РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:02

2024-06-17T16:02

2024-06-17T16:02

россия

единая россия

воронежский государственный университет

российский союз ректоров

воронеж

политика

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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, который обвиняется в даче взятки в крупном размере, сообщает региональное отделение ЕР. Представитель Ленинского районного суда Воронежа ранее сообщал о поступлении от следствия двух ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ректора ВГУ Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями университета Юрия Трещевского. Они оба были задержаны и находятся в изоляторе. Как рассказал РИА Новости представитель управления СК РФ по региону, ректор обвиняется в даче взятки в крупном размере через посредника "за получение представляемым им лицом ученой степени". Представитель суда пояснил РИА Новости, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", в отношении Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно. "В соответствии с Уставом партии "Единая Россия" членство в партии Дмитрия Ендовицкого приостановлено", - сообщается в Telegram-канале регионального отделения. Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Он также занимает посты вице-президента, члена правления Российского союза ректоров, члена Российского совета олимпиад школьников, депутата Воронежской областной думы, председателя ассоциации вузов Центра России, действительного члена Академии военных наук и члена президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". ВГУ - один из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.

https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937898439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, единая россия, воронежский государственный университет, российский союз ректоров, воронеж, политика