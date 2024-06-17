https://ria.ru/20240617/osadki-1953531907.html

В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков

В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2024

В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков

Самые интенсивные осадки в понедельник были на западе и юго-западе Москвы, там за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков, сообщила главный... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T21:42

2024-06-17T21:42

2024-06-17T21:46

общество

москва

московская область (подмосковье)

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самые интенсивные осадки в понедельник были на западе и юго-западе Москвы, там за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что зона ливней и гроз покидает Московскую область. "В этот раз максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе - 41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно. Там выпало до 59% месячной нормы осадков", - написала она в своем Telegram-канале, говоря о максимальном количестве осадков, выпавших за последние три часа. Синоптик добавила, что в северо-восточной половине столицы дождь лишь освежил воздух. Как следует из опубликованной специалистом карты, там выпало только 0,9 миллиметра осадков. В центре столицы выпало 5,8 миллиметра.

https://ria.ru/20240617/doroga-1953524168.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова, экология в россии