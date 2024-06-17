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В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков
В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков
Самые интенсивные осадки в понедельник были на западе и юго-западе Москвы, там за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков, сообщила главный... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:42
2024-06-17T21:42
2024-06-17T21:46
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самые интенсивные осадки в понедельник были на западе и юго-западе Москвы, там за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что зона ливней и гроз покидает Московскую область. "В этот раз максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе - 41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно. Там выпало до 59% месячной нормы осадков", - написала она в своем Telegram-канале, говоря о максимальном количестве осадков, выпавших за последние три часа. Синоптик добавила, что в северо-восточной половине столицы дождь лишь освежил воздух. Как следует из опубликованной специалистом карты, там выпало только 0,9 миллиметра осадков. В центре столицы выпало 5,8 миллиметра.
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общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова, Экология в России
В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков
Позднякова: в Москве за 3 часа выпало 59% месячной нормы осадков