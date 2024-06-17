Рейтинг@Mail.ru
В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 17.06.2024 (обновлено: 21:46 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/osadki-1953531907.html
В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков
В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков
Самые интенсивные осадки в понедельник были на западе и юго-западе Москвы, там за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков, сообщила главный... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T21:42
2024-06-17T21:46
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146272_0:0:1146:644_1920x0_80_0_0_b70da6e41741d959165ac98dc7dd2864.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самые интенсивные осадки в понедельник были на западе и юго-западе Москвы, там за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что зона ливней и гроз покидает Московскую область. "В этот раз максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе - 41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно. Там выпало до 59% месячной нормы осадков", - написала она в своем Telegram-канале, говоря о максимальном количестве осадков, выпавших за последние три часа. Синоптик добавила, что в северо-восточной половине столицы дождь лишь освежил воздух. Как следует из опубликованной специалистом карты, там выпало только 0,9 миллиметра осадков. В центре столицы выпало 5,8 миллиметра.
https://ria.ru/20240617/doroga-1953524168.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941146272_0:0:1020:764_1920x0_80_0_0_efe0ffca22a0be9ec48a523dd756cb3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова, Экология в России
В Москве за три часа выпало более половины месячной нормы осадков

Позднякова: в Москве за 3 часа выпало 59% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самые интенсивные осадки в понедельник были на западе и юго-западе Москвы, там за последние три часа выпало до 59% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что зона ливней и гроз покидает Московскую область.
"В этот раз максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе - 41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно. Там выпало до 59% месячной нормы осадков", - написала она в своем Telegram-канале, говоря о максимальном количестве осадков, выпавших за последние три часа.
Синоптик добавила, что в северо-восточной половине столицы дождь лишь освежил воздух. Как следует из опубликованной специалистом карты, там выпало только 0,9 миллиметра осадков. В центре столицы выпало 5,8 миллиметра.
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Москве перекрыли движение на участке Боровского шоссе
Вчера, 20:37
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПоздняковаЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала