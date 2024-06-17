https://ria.ru/20240617/opasnost-1953335535.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.06.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:10

2024-06-17T10:10

2024-06-17T10:14

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность