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Россия на заседании СБ ООН 16 июля поднимет тему справедливого миропорядка
Россия на заседании СБ ООН 16 июля поднимет тему справедливого миропорядка - РИА Новости, 17.06.2024
Россия на заседании СБ ООН 16 июля поднимет тему справедливого миропорядка
Россия намерена поднять в Совбезе ООН тему справедливого миропорядка и нового глобального "уравнения безопасности", заявил в интервью РИА Новости постпред при... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:33
2024-06-17T08:33
2024-06-17T12:54
россия
оон
василий небензя
сергей лавров
совет безопасности оон
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ООН, 17 июн — РИА Новости. Россия намерена поднять в Совбезе ООН тему справедливого миропорядка и нового глобального "уравнения безопасности", заявил в интервью РИА Новости постпред при всемирной организации Василий Небензя."Хотим предложить обсудить, какими должны быть параметры по-настоящему справедливого миропорядка, в котором учтены интересы всех государств, возможный вклад ООН в его построение, пути воссоздания во всемирной организации атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества, а также возможное новое глобальное "уравнение безопасности", — сказал он.В июле Россия будет председательствовать в Совете Безопасности. По словам Небензи, на 16 июля запланированы открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. Ожидается, что на этом и на следующем заседании, созванном Россией, будет председательствовать глава МИД Сергей Лавров."В международном сообществе высок запрос на стратегическую дискуссию о будущем мироустройства, за горизонтом текущего кризисного момента. Ведь и он пройдет, и встанет вопрос, как должны выглядеть контуры новой системы международных отношений", — добавил дипломат.Открытые дебаты — формат заседания Совбеза, в котором могут принимать участие не только его 15 членов, но и другие страны — участницы ООН.Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
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россия, оон, василий небензя, сергей лавров, совет безопасности оон
Россия, ООН, Василий Небензя, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН
Россия на заседании СБ ООН 16 июля поднимет тему справедливого миропорядка
Небензя: Россия на заседании СБ ООН поднимет тему справедливого миропорядка
ООН, 17 июн — РИА Новости. Россия намерена поднять в Совбезе ООН тему справедливого миропорядка и нового глобального "уравнения безопасности", заявил в интервью РИА Новости постпред при всемирной организации Василий Небензя.
"Хотим предложить обсудить, какими должны быть параметры по-настоящему справедливого миропорядка, в котором учтены интересы всех государств, возможный вклад ООН в его построение, пути воссоздания во всемирной организации атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества, а также возможное новое глобальное "уравнение безопасности", — сказал он.
В июле Россия будет председательствовать в Совете Безопасности. По словам Небензи, на 16 июля запланированы открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. Ожидается, что на этом и на следующем заседании, созванном Россией, будет председательствовать глава МИД Сергей Лавров
.
"В международном сообществе высок запрос на стратегическую дискуссию о будущем мироустройства, за горизонтом текущего кризисного момента. Ведь и он пройдет, и встанет вопрос, как должны выглядеть контуры новой системы международных отношений", — добавил дипломат.
Открытые дебаты — формат заседания Совбеза, в котором могут принимать участие не только его 15 членов, но и другие страны — участницы ООН.