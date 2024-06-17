https://ria.ru/20240617/oon-1953311009.html

Небензя заявил о недопустимости восстановления механизма порицания Пхеньяна

Небензя заявил о недопустимости восстановления механизма порицания Пхеньяна - РИА Новости, 17.06.2024

Небензя заявил о недопустимости восстановления механизма порицания Пхеньяна

Россия не допустит восстановления в Совете Безопасности ООН механизма порицания Пхеньяна, подобного группе экспертов санкционного комитета, заявил в интервью... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T06:07

2024-06-17T06:07

2024-06-17T06:07

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сша

василий небензя

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кндр (северная корея)

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ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия не допустит восстановления в Совете Безопасности ООН механизма порицания Пхеньяна, подобного группе экспертов санкционного комитета, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. РФ ранее наложила вето на проект резолюции США в СБ ООН, продлевавший на год мандат экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР. Основная миссия экспертов - следить за исполнением санкций в отношении Пхеньяна. По словам российского дипломата, прекращение мандата вызвало "бурю негодования" западных членов СБ ООН: "все потому, что они использовали этот механизм не по назначению, а для удовлетворения своих потребностей по "очернению" руководства КНДР" Небензя отметил, что большая часть подобных специалистов лишь навязывали заведомо ложные и бездоказательные тезисы Вашингтона, а не пытались выработать профессиональные оценки и предложения по совершенствованию реагирования СБ на обстановку на Корейском полуострове. "Сегодня, если западные коллеги захотят восстановить в Совете такой же или схожий механизм порицания Пхеньяна, то мы этого не допустим. А за пределами Совета любые попытки пойти по этому пути обречены на провал, поскольку на рассмотрение санкционных рестрикций необходим соответствующий мандат СБ", – сказал постпред РФ при организации.

https://ria.ru/20240615/kndr-1953087056.html

https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952427056.html

россия

пхеньян

сша

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в мире, россия, пхеньян, сша, василий небензя, оон, кндр (северная корея)