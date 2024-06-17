https://ria.ru/20240617/oon-1953306678.html
Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН
Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН - РИА Новости, 17.06.2024
Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН
Россия убеждена, что членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T04:06
2024-06-17T04:06
2024-06-17T04:06
в мире
палестина
россия
сша
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:241:3176:2027_1920x0_80_0_0_337690c7b4f1a2833eda5f5df1b2d710.jpg
ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия убеждена, что членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Российский дипломат напомнил, что США ранее наложили вето на резолюцию, рекомендующую генассамблее принять Палестину в состав ООН, пригрозив сделать это вновь в случае повторного рассмотрения данного вопроса. "В понимании американцев вопросы признания Палестины и ее приема в ООН должны решаться в ходе прямых переговоров с Израилем. При этом сами же США "торпедировали" их, навязывая односторонние подходы в обход общепризнанной международно-правовой основы с одобренной международным сообществом формулой "двух государств", – отметил Небензя. Тем не менее, позиция Вашингтона "находит все меньше понимания в мире, особенно на фоне кровавых событий в Газе", констатировал он. "Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса, итогом которого было бы создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем в соответствии с одобренными международно-правовыми решениями", – сказал Небензя.
https://ria.ru/20240616/gaza-1953262095.html
https://ria.ru/20240616/konflikt-1915630213.html
палестина
россия
сша
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dae2ea97e7b133acc75fcedc5bf80df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, россия, сша, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Россия, США, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН
Небензя: членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров