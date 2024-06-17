https://ria.ru/20240617/oon-1953306678.html

Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН

Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН - РИА Новости, 17.06.2024

Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН

Россия убеждена, что членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T04:06

2024-06-17T04:06

2024-06-17T04:06

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия убеждена, что членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Российский дипломат напомнил, что США ранее наложили вето на резолюцию, рекомендующую генассамблее принять Палестину в состав ООН, пригрозив сделать это вновь в случае повторного рассмотрения данного вопроса. "В понимании американцев вопросы признания Палестины и ее приема в ООН должны решаться в ходе прямых переговоров с Израилем. При этом сами же США "торпедировали" их, навязывая односторонние подходы в обход общепризнанной международно-правовой основы с одобренной международным сообществом формулой "двух государств", – отметил Небензя. Тем не менее, позиция Вашингтона "находит все меньше понимания в мире, особенно на фоне кровавых событий в Газе", констатировал он. "Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса, итогом которого было бы создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем в соответствии с одобренными международно-правовыми решениями", – сказал Небензя.

https://ria.ru/20240616/gaza-1953262095.html

https://ria.ru/20240616/konflikt-1915630213.html

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в мире, палестина, россия, сша, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа