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Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН - РИА Новости, 17.06.2024
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04:06 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/oon-1953306678.html
Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН
Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН - РИА Новости, 17.06.2024
Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН
Россия убеждена, что членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T04:06
2024-06-17T04:06
в мире
палестина
россия
сша
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия убеждена, что членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Российский дипломат напомнил, что США ранее наложили вето на резолюцию, рекомендующую генассамблее принять Палестину в состав ООН, пригрозив сделать это вновь в случае повторного рассмотрения данного вопроса. "В понимании американцев вопросы признания Палестины и ее приема в ООН должны решаться в ходе прямых переговоров с Израилем. При этом сами же США "торпедировали" их, навязывая односторонние подходы в обход общепризнанной международно-правовой основы с одобренной международным сообществом формулой "двух государств", – отметил Небензя. Тем не менее, позиция Вашингтона "находит все меньше понимания в мире, особенно на фоне кровавых событий в Газе", констатировал он. "Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса, итогом которого было бы создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем в соответствии с одобренными международно-правовыми решениями", – сказал Небензя.
https://ria.ru/20240616/gaza-1953262095.html
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в мире, палестина, россия, сша, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Россия, США, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН

Небензя: членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия убеждена, что членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Российский дипломат напомнил, что США ранее наложили вето на резолюцию, рекомендующую генассамблее принять Палестину в состав ООН, пригрозив сделать это вновь в случае повторного рассмотрения данного вопроса.
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"В понимании американцев вопросы признания Палестины и ее приема в ООН должны решаться в ходе прямых переговоров с Израилем. При этом сами же США "торпедировали" их, навязывая односторонние подходы в обход общепризнанной международно-правовой основы с одобренной международным сообществом формулой "двух государств", – отметил Небензя.
Тем не менее, позиция Вашингтона "находит все меньше понимания в мире, особенно на фоне кровавых событий в Газе", констатировал он.
"Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса, итогом которого было бы создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем в соответствии с одобренными международно-правовыми решениями", – сказал Небензя.
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В миреПалестинаРоссияСШАВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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