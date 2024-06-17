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При украинском обстреле Донецка получила повреждения школа - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/obstrel-1953520810.html
При украинском обстреле Донецка получила повреждения школа
При украинском обстреле Донецка получила повреждения школа - РИА Новости, 17.06.2024
При украинском обстреле Донецка получила повреждения школа
Вторая за сутки школа повреждена ударами украинских военных в Донецке, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:05
2024-06-17T20:05
специальная военная операция на украине
сцкк
вооруженные силы украины
петровский район
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Вторая за сутки школа повреждена ударами украинских военных в Донецке, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Специалистами представительства ДНР в СЦКК был зафиксирован факт обстрела Петровского района Донецка, в результате которого повреждения получила школа №103. По предварительным данным, повреждены фасад здания, остекление и часть коммуникаций. За сутки это уже вторая школа, которой был нанесен ущерб от украинской артиллерии. Ранее под обстрел кассетными снарядами производства США, где были ранены четыре мирных жителя, также попала и школа №101", - отметили в Представительстве ДНР в СЦКК. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 20 раз обстреляли территорию республики, выпустив 45 единиц различных боеприпасов. При обстреле села Никольское в воскресенье погиб военный фотокорреспондент информационного портала News.ru Никита Цицаги. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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петровский район
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сцкк, вооруженные силы украины, петровский район, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
При украинском обстреле Донецка получила повреждения школа

СЦКК ДНР: при украинском обстреле Донецка получила повреждения школа

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Вторая за сутки школа повреждена ударами украинских военных в Донецке, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Специалистами представительства ДНР в СЦКК был зафиксирован факт обстрела Петровского района Донецка, в результате которого повреждения получила школа №103. По предварительным данным, повреждены фасад здания, остекление и часть коммуникаций. За сутки это уже вторая школа, которой был нанесен ущерб от украинской артиллерии. Ранее под обстрел кассетными снарядами производства США, где были ранены четыре мирных жителя, также попала и школа №101", - отметили в Представительстве ДНР в СЦКК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 20 раз обстреляли территорию республики, выпустив 45 единиц различных боеприпасов. При обстреле села Никольское в воскресенье погиб военный фотокорреспондент информационного портала News.ru Никита Цицаги.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККВооруженные силы УкраиныПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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