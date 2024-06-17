https://ria.ru/20240617/obstrel-1953520810.html
При украинском обстреле Донецка получила повреждения школа
При украинском обстреле Донецка получила повреждения школа - РИА Новости, 17.06.2024
При украинском обстреле Донецка получила повреждения школа
Вторая за сутки школа повреждена ударами украинских военных в Донецке, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:05
2024-06-17T20:05
2024-06-17T20:05
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вооруженные силы украины
петровский район
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донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Вторая за сутки школа повреждена ударами украинских военных в Донецке, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Специалистами представительства ДНР в СЦКК был зафиксирован факт обстрела Петровского района Донецка, в результате которого повреждения получила школа №103. По предварительным данным, повреждены фасад здания, остекление и часть коммуникаций. За сутки это уже вторая школа, которой был нанесен ущерб от украинской артиллерии. Ранее под обстрел кассетными снарядами производства США, где были ранены четыре мирных жителя, также попала и школа №101", - отметили в Представительстве ДНР в СЦКК. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 20 раз обстреляли территорию республики, выпустив 45 единиц различных боеприпасов. При обстреле села Никольское в воскресенье погиб военный фотокорреспондент информационного портала News.ru Никита Цицаги. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
При украинском обстреле Донецка получила повреждения школа
СЦКК ДНР: при украинском обстреле Донецка получила повреждения школа