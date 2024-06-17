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Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех
Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 17.06.2024
Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех
Число раненных мирных граждан в результате украинского обстрела Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до трех, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:07
2024-06-17T12:07
2024-06-17T12:07
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Число раненных мирных граждан в результате украинского обстрела Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о пострадавших мирных гражданах в результате обстрела украинскими нацистами Петровского района. Осколочные ранения около школы № 101 получили: мужчина 1963 года рождения и женщина 1961 года рождения", - написал Кулемзин. По его словам, пострадавшие доставлены в одну из больниц города. Ранее в понедельник мэр сообщил о ранении женщины 1973 года рождения по улице Кармазина в Петровском районе. Этот район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадали три человека