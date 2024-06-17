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Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/obstrel-1953377842.html
Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех
Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 17.06.2024
Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех
Число раненных мирных граждан в результате украинского обстрела Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до трех, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:07
2024-06-17T12:07
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Число раненных мирных граждан в результате украинского обстрела Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о пострадавших мирных гражданах в результате обстрела украинскими нацистами Петровского района. Осколочные ранения около школы № 101 получили: мужчина 1963 года рождения и женщина 1961 года рождения", - написал Кулемзин. По его словам, пострадавшие доставлены в одну из больниц города. Ранее в понедельник мэр сообщил о ранении женщины 1973 года рождения по улице Кармазина в Петровском районе. Этот район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадали три человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Число раненных мирных граждан в результате украинского обстрела Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до трех, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Продолжает поступать информация о пострадавших мирных гражданах в результате обстрела украинскими нацистами Петровского района. Осколочные ранения около школы № 101 получили: мужчина 1963 года рождения и женщина 1961 года рождения", - написал Кулемзин. По его словам, пострадавшие доставлены в одну из больниц города.
Ранее в понедельник мэр сообщил о ранении женщины 1973 года рождения по улице Кармазина в Петровском районе. Этот район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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