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При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 17.06.2024 (обновлено: 12:18 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/obstrel-1953340382.html
При обстреле Донецка пострадали три человека
При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 17.06.2024
При обстреле Донецка пострадали три человека
При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:32
2024-06-17T12:18
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района на улице Кармазина получила ранения женщина 1973 года рождения. С множественными проникающими ранениями пострадавшая доставлена в одну из больниц города", — написал он. Позже мэр добавил, что около школы №101 получили ранения мужчина 1963 года рождения и женщина 1961 года рождения. Их также доставили в больницу.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 08:05, выпустив два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине столицы ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадали три человека

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка пострадали две женщины и мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района на улице Кармазина получила ранения женщина 1973 года рождения. С множественными проникающими ранениями пострадавшая доставлена в одну из больниц города", — написал он.
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Позже мэр добавил, что около школы №101 получили ранения мужчина 1963 года рождения и женщина 1961 года рождения. Их также доставили в больницу.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 08:05, выпустив два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает мирным жителям: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Петровский район расположен на западной окраине столицы ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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