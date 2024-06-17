https://ria.ru/20240617/obstrel-1953340382.html

При обстреле Донецка пострадали три человека

При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 17.06.2024

При обстреле Донецка пострадали три человека

При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:32

2024-06-17T10:32

2024-06-17T12:18

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района на улице Кармазина получила ранения женщина 1973 года рождения. С множественными проникающими ранениями пострадавшая доставлена в одну из больниц города", — написал он. Позже мэр добавил, что около школы №101 получили ранения мужчина 1963 года рождения и женщина 1961 года рождения. Их также доставили в больницу.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Петровскому району в 08:05, выпустив два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине столицы ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия