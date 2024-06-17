При обстреле Донецка пострадали три человека
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка пострадали две женщины и мужчина
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района на улице Кармазина получила ранения женщина 1973 года рождения. С множественными проникающими ранениями пострадавшая доставлена в одну из больниц города", — написал он.
Позже мэр добавил, что около школы №101 получили ранения мужчина 1963 года рождения и женщина 1961 года рождения. Их также доставили в больницу.
Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает мирным жителям: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Петровский район расположен на западной окраине столицы ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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