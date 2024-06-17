https://ria.ru/20240617/oak-1953379165.html

В "Ростехе" отреагировали на сообщения о передаче управления над ОАК

В "Ростехе" отреагировали на сообщения о передаче управления над ОАК - РИА Новости, 17.06.2024

В "Ростехе" отреагировали на сообщения о передаче управления над ОАК

Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха". РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:11

2024-06-17T12:11

2024-06-17T15:20

экономика

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

окб сухого

россия

ростех

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха". Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что консультанты Сбербанка и "Газпром нефти" проводят аудит гражданского дивизиона ОАК, решение об этом принято по поручению правительства на фоне объявления о переносе сроков поставок новых гражданских самолетов. При этом ряд источников газеты утверждают, что возможно привлечение менеджеров банка и нефтекомпании к руководству ОАК или вообще передача им управления. "Информация не соответствует действительности. По решению государства ОАК с 2018 года находится под управлением "Ростеха". Передача авиастроительных активов под управление сторонних компаний не обсуждается", - рассказали в пресс-службе корпорации. "В составе госкорпорации консолидирована практически вся кооперационная цепочка: от изготовителей ключевых систем и агрегатов (ОДК, "Технодинамика", КРЭТ и др.) до входящих в ОАК производителей финальной продукции, - добавил собеседник РИА Новости. - Сам "Яковлев" тесно завязан с другими компаниями ОАК, например, ОКБ "Сухого", и помимо гражданских самолетов выпускает военную авиатехнику. Передача этого актива под управление непрофильной компании разрушит сложившуюся кооперацию, создаст риски для ГОЗ и гражданских программ. Такое даже обсуждаться не может, это нонсенс".

https://ria.ru/20240617/su-34-1953317481.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), окб сухого, россия, ростех