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В "Ростехе" отреагировали на сообщения о передаче управления над ОАК - РИА Новости, 17.06.2024
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12:11 17.06.2024 (обновлено: 15:20 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/oak-1953379165.html
В "Ростехе" отреагировали на сообщения о передаче управления над ОАК
В "Ростехе" отреагировали на сообщения о передаче управления над ОАК - РИА Новости, 17.06.2024
В "Ростехе" отреагировали на сообщения о передаче управления над ОАК
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха". РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:11
2024-06-17T15:20
экономика
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
окб сухого
россия
ростех
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха". Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что консультанты Сбербанка и "Газпром нефти" проводят аудит гражданского дивизиона ОАК, решение об этом принято по поручению правительства на фоне объявления о переносе сроков поставок новых гражданских самолетов. При этом ряд источников газеты утверждают, что возможно привлечение менеджеров банка и нефтекомпании к руководству ОАК или вообще передача им управления. "Информация не соответствует действительности. По решению государства ОАК с 2018 года находится под управлением "Ростеха". Передача авиастроительных активов под управление сторонних компаний не обсуждается", - рассказали в пресс-службе корпорации. "В составе госкорпорации консолидирована практически вся кооперационная цепочка: от изготовителей ключевых систем и агрегатов (ОДК, "Технодинамика", КРЭТ и др.) до входящих в ОАК производителей финальной продукции, - добавил собеседник РИА Новости. - Сам "Яковлев" тесно завязан с другими компаниями ОАК, например, ОКБ "Сухого", и помимо гражданских самолетов выпускает военную авиатехнику. Передача этого актива под управление непрофильной компании разрушит сложившуюся кооперацию, создаст риски для ГОЗ и гражданских программ. Такое даже обсуждаться не может, это нонсенс".
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экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), окб сухого, россия, ростех
Экономика, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ОКБ Сухого, Россия, Ростех
В "Ростехе" отреагировали на сообщения о передаче управления над ОАК

"Ростех": ОАК не планируется передавать под управление сторонних компаний

© Фото : РостехСтенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Ростех
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха".
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что консультанты Сбербанка и "Газпром нефти" проводят аудит гражданского дивизиона ОАК, решение об этом принято по поручению правительства на фоне объявления о переносе сроков поставок новых гражданских самолетов. При этом ряд источников газеты утверждают, что возможно привлечение менеджеров банка и нефтекомпании к руководству ОАК или вообще передача им управления.
«
"Информация не соответствует действительности. По решению государства ОАК с 2018 года находится под управлением "Ростеха". Передача авиастроительных активов под управление сторонних компаний не обсуждается", - рассказали в пресс-службе корпорации.
"В составе госкорпорации консолидирована практически вся кооперационная цепочка: от изготовителей ключевых систем и агрегатов (ОДК, "Технодинамика", КРЭТ и др.) до входящих в ОАК производителей финальной продукции, - добавил собеседник РИА Новости. - Сам "Яковлев" тесно завязан с другими компаниями ОАК, например, ОКБ "Сухого", и помимо гражданских самолетов выпускает военную авиатехнику. Передача этого актива под управление непрофильной компании разрушит сложившуюся кооперацию, создаст риски для ГОЗ и гражданских программ. Такое даже обсуждаться не может, это нонсенс".
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ЭкономикаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ОКБ СухогоРоссияРостех
 
 
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