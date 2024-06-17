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Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью

Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 17.06.2024

Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью

Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:03

2024-06-17T13:03

2024-06-17T13:03

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цены на нефть

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен. Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.

https://ria.ru/20240613/ekspert-1952581282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дания, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии