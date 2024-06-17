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Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 17.06.2024
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13:03 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/neft-1953396228.html
Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью
Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 17.06.2024
Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью
Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:03
2024-06-17T13:03
в мире
дания
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен. Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.
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в мире, дания, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
В мире, Дания, Россия, Цены на нефть, Санкции в отношении России
Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью

МИД Дании не исключил ограничений на проход старых танкеров с российской нефтью

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.
"Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен.
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.
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