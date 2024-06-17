https://ria.ru/20240617/neft-1953396228.html
Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью
Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 17.06.2024
Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью
Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:03
2024-06-17T13:03
2024-06-17T13:03
в мире
дания
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/30/1555103075_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_052b572429b97ecb3051372975fc355b.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен. Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.
https://ria.ru/20240613/ekspert-1952581282.html
дания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/30/1555103075_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_0ae933a7d14d83233e000b835bd3cf52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
В мире, Дания, Россия, Цены на нефть, Санкции в отношении России
Дания допустила ограничения на проход старых танкеров с российской нефтью
МИД Дании не исключил ограничений на проход старых танкеров с российской нефтью
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, заявил агентству Рейтер в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.
"Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть", - сообщил агентству Расмуссен.
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин
заявлял в интервью РИА Новости, что Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
ранее заявляла, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.