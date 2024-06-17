https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953348631.html
Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя
Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя - РИА Новости, 17.06.2024
Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя
Страны в соответствии с конвенциями обязаны оказывать друг другу максимальное содействие в связи с уголовными расследованиями, связанными с финансированием или... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:49
2024-06-17T10:49
2024-06-17T12:55
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василий небензя
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северный поток
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ООН, 17 июн – РИА Новости. Страны в соответствии с конвенциями обязаны оказывать друг другу максимальное содействие в связи с уголовными расследованиями, связанными с финансированием или поддержкой террористических актов, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя тот факт, что ряд стран не ответили на запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Ранее Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы США, ФРГ, Франции и Кипру в связи с терактами на территории РФ, в том числе в связи с актом международного терроризма - подрывом этих газопроводов. В ответ на вопрос о том, планирует ли Россия обращаться в суды в связи с неисполнением этими странами Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а также Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Небензя сказал: "Мы регулярно указываем на то, что определенные государства политизируют аспекты международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, особенно в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции". По его словам, профильные международные конвенции, в том числе упомянутые в вопросе, "как и положения резолюций Совета безопасности, обязывают государства оказывать друг другу максимально возможное содействие в связи с уголовными расследованиями или в контексте судебных разбирательств, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов, включая помощь в получении доказательств". "Подчеркну, что это международно-правовые обязательства государств. Отказ от их выполнения влечет международно-правовую ответственность", - указал постпред. "Данное обстоятельство и будет решающим для определения курса наших дальнейших действий", - подчеркнул он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>
https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html
https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, германия, москва, василий небензя, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток, северный поток — 2
Россия, Германия, Москва, Василий Небензя, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя
Небензя: страны обязаны оказывать друг другу максимальное содействие
ООН, 17 июн – РИА Новости. Страны в соответствии с конвенциями обязаны оказывать друг другу максимальное содействие в связи с уголовными расследованиями, связанными с финансированием или поддержкой террористических актов, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя тот факт, что ряд стран не ответили на запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
Ранее Генпрокуратура
РФ направила дополнительные запросы США
, ФРГ
, Франции
и Кипру
в связи с терактами на территории РФ, в том числе в связи с актом международного терроризма - подрывом этих газопроводов.
В ответ на вопрос о том, планирует ли Россия обращаться в суды в связи с неисполнением этими странами Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а также Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Небензя сказал: "Мы регулярно указываем на то, что определенные государства политизируют аспекты международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, особенно в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции".
По его словам, профильные международные конвенции, в том числе упомянутые в вопросе, "как и положения резолюций Совета безопасности, обязывают государства оказывать друг другу максимально возможное содействие в связи с уголовными расследованиями или в контексте судебных разбирательств, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов, включая помощь в получении доказательств".
"Подчеркну, что это международно-правовые обязательства государств. Отказ от их выполнения влечет международно-правовую ответственность", - указал постпред.
"Данное обстоятельство и будет решающим для определения курса наших дальнейших действий", - подчеркнул он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном по
токе 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.