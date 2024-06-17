https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953348631.html

Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя

Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя - РИА Новости, 17.06.2024

Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя

Страны в соответствии с конвенциями обязаны оказывать друг другу максимальное содействие в связи с уголовными расследованиями, связанными с финансированием или... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:49

2024-06-17T10:49

2024-06-17T12:55

россия

германия

москва

василий небензя

генеральная прокуратура рф

оон

северный поток

северный поток — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg

ООН, 17 июн – РИА Новости. Страны в соответствии с конвенциями обязаны оказывать друг другу максимальное содействие в связи с уголовными расследованиями, связанными с финансированием или поддержкой террористических актов, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя тот факт, что ряд стран не ответили на запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Ранее Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы США, ФРГ, Франции и Кипру в связи с терактами на территории РФ, в том числе в связи с актом международного терроризма - подрывом этих газопроводов. В ответ на вопрос о том, планирует ли Россия обращаться в суды в связи с неисполнением этими странами Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а также Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Небензя сказал: "Мы регулярно указываем на то, что определенные государства политизируют аспекты международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, особенно в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции". По его словам, профильные международные конвенции, в том числе упомянутые в вопросе, "как и положения резолюций Совета безопасности, обязывают государства оказывать друг другу максимально возможное содействие в связи с уголовными расследованиями или в контексте судебных разбирательств, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов, включая помощь в получении доказательств". "Подчеркну, что это международно-правовые обязательства государств. Отказ от их выполнения влечет международно-правовую ответственность", - указал постпред. "Данное обстоятельство и будет решающим для определения курса наших дальнейших действий", - подчеркнул он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>

https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html

https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html

https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939679497.html

россия

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, москва, василий небензя, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток, северный поток — 2