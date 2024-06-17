Рейтинг@Mail.ru
Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 17.06.2024 (обновлено: 12:55 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953348631.html
Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя
Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя - РИА Новости, 17.06.2024
Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя
Страны в соответствии с конвенциями обязаны оказывать друг другу максимальное содействие в связи с уголовными расследованиями, связанными с финансированием или... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:49
2024-06-17T12:55
россия
германия
москва
василий небензя
генеральная прокуратура рф
оон
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
ООН, 17 июн – РИА Новости. Страны в соответствии с конвенциями обязаны оказывать друг другу максимальное содействие в связи с уголовными расследованиями, связанными с финансированием или поддержкой террористических актов, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя тот факт, что ряд стран не ответили на запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Ранее Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы США, ФРГ, Франции и Кипру в связи с терактами на территории РФ, в том числе в связи с актом международного терроризма - подрывом этих газопроводов. В ответ на вопрос о том, планирует ли Россия обращаться в суды в связи с неисполнением этими странами Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а также Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Небензя сказал: "Мы регулярно указываем на то, что определенные государства политизируют аспекты международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, особенно в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции". По его словам, профильные международные конвенции, в том числе упомянутые в вопросе, "как и положения резолюций Совета безопасности, обязывают государства оказывать друг другу максимально возможное содействие в связи с уголовными расследованиями или в контексте судебных разбирательств, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов, включая помощь в получении доказательств". "Подчеркну, что это международно-правовые обязательства государств. Отказ от их выполнения влечет международно-правовую ответственность", - указал постпред. "Данное обстоятельство и будет решающим для определения курса наших дальнейших действий", - подчеркнул он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Читайте полный текст интервью Василия Небензи&gt;&gt;
https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html
https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html
https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939679497.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, москва, василий небензя, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток, северный поток — 2
Россия, Германия, Москва, Василий Небензя, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Страны должны оказывать друг другу максимальное содействие, заявил Небензя

Небензя: страны обязаны оказывать друг другу максимальное содействие

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Читать ria.ru в
ООН, 17 июн – РИА Новости. Страны в соответствии с конвенциями обязаны оказывать друг другу максимальное содействие в связи с уголовными расследованиями, связанными с финансированием или поддержкой террористических актов, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя тот факт, что ряд стран не ответили на запросы Москвы о содействии в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
Ранее Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы США, ФРГ, Франции и Кипру в связи с терактами на территории РФ, в том числе в связи с актом международного терроризма - подрывом этих газопроводов.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток"
9 ноября 2023, 02:07
В ответ на вопрос о том, планирует ли Россия обращаться в суды в связи с неисполнением этими странами Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а также Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Небензя сказал: "Мы регулярно указываем на то, что определенные государства политизируют аспекты международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, особенно в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции".
По его словам, профильные международные конвенции, в том числе упомянутые в вопросе, "как и положения резолюций Совета безопасности, обязывают государства оказывать друг другу максимально возможное содействие в связи с уголовными расследованиями или в контексте судебных разбирательств, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов, включая помощь в получении доказательств".
"Подчеркну, что это международно-правовые обязательства государств. Отказ от их выполнения влечет международно-правовую ответственность", - указал постпред.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"
26 апреля, 22:25
"Данное обстоятельство и будет решающим для определения курса наших дальнейших действий", - подчеркнул он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Небензя надеется, что США объяснят перевод средств компании Burisma
12 апреля, 17:56
 
РоссияГерманияМоскваВасилий НебензяГенеральная прокуратура РФООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала