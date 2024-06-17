https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953334580.html

Россия проведет заседание СБ ООН по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС

Россия проведет заседание СБ ООН по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС - РИА Новости, 17.06.2024

Россия проведет заседание СБ ООН по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС

Россия проведет 19 июля заседание СБ ООН по теме сотрудничества Организации Объединенных Наций с ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:07

2024-06-17T10:07

2024-06-17T12:55

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ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия проведет 19 июля заседание СБ ООН по теме сотрудничества Организации Объединенных Наций с ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Россия с 1 июля на месяц займет место председателя Совета безопасности ООН. Как указал Небензя, 19 июля состоится одно из трех ключевых мероприятий российского председательства – дебаты Совбеза "по сотрудничеству ООН с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС". Дебаты являются форматом заседания Совбеза, при котором в нем могут принимать участие не только 15 его членов, но и любое пожелавшее государство из 193 стран ООН. "Это актуальная тема, ведь данные организации делают большую полезную работу в регионе, которая при этом не всегда получает должное освещение на ооновской площадке. На контрасте, например, с ЕС, который, не стесняясь, занимается активным самопиаром, хотя его реальный вклад в укрепление международного мира и безопасности, особенно в контексте украинского кризиса, мягко говоря, сомнительный", - подчеркнул постпред. По его словам, Россия считает, что надо предоставить членам СБ возможность получить информацию о работе трех региональных организаций из первых рук. "Рассчитываем, что к дебатам подключатся и страны региона", - добавил Небензя. Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953304075.html

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россия, василий небензя, оон, одкб, снг