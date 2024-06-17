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Россия проведет заседание СБ ООН по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС - РИА Новости, 17.06.2024
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10:07 17.06.2024 (обновлено: 12:55 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953334580.html
Россия проведет заседание СБ ООН по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС
Россия проведет заседание СБ ООН по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС - РИА Новости, 17.06.2024
Россия проведет заседание СБ ООН по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС
Россия проведет 19 июля заседание СБ ООН по теме сотрудничества Организации Объединенных Наций с ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:07
2024-06-17T12:55
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ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия проведет 19 июля заседание СБ ООН по теме сотрудничества Организации Объединенных Наций с ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Россия с 1 июля на месяц займет место председателя Совета безопасности ООН. Как указал Небензя, 19 июля состоится одно из трех ключевых мероприятий российского председательства – дебаты Совбеза "по сотрудничеству ООН с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС". Дебаты являются форматом заседания Совбеза, при котором в нем могут принимать участие не только 15 его членов, но и любое пожелавшее государство из 193 стран ООН. "Это актуальная тема, ведь данные организации делают большую полезную работу в регионе, которая при этом не всегда получает должное освещение на ооновской площадке. На контрасте, например, с ЕС, который, не стесняясь, занимается активным самопиаром, хотя его реальный вклад в укрепление международного мира и безопасности, особенно в контексте украинского кризиса, мягко говоря, сомнительный", - подчеркнул постпред. По его словам, Россия считает, что надо предоставить членам СБ возможность получить информацию о работе трех региональных организаций из первых рук. "Рассчитываем, что к дебатам подключатся и страны региона", - добавил Небензя. Читайте полный текст интервью Василия Небензи&gt;&gt;
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953304075.html
https://ria.ru/20240617/oon-1953306678.html
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россия, василий небензя, оон, одкб, снг
Россия, Василий Небензя, ООН, ОДКБ, СНГ
Россия проведет заседание СБ ООН по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС

Небензя: РФ проведет 19 июля заседание СБ ООН по сотрудничеству с ОДКБ, СНГ, ШОС

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия проведет 19 июля заседание СБ ООН по теме сотрудничества Организации Объединенных Наций с ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Россия с 1 июля на месяц займет место председателя Совета безопасности ООН.
Как указал Небензя, 19 июля состоится одно из трех ключевых мероприятий российского председательства – дебаты Совбеза "по сотрудничеству ООН с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС".
Дебаты являются форматом заседания Совбеза, при котором в нем могут принимать участие не только 15 его членов, но и любое пожелавшее государство из 193 стран ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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"Это актуальная тема, ведь данные организации делают большую полезную работу в регионе, которая при этом не всегда получает должное освещение на ооновской площадке. На контрасте, например, с ЕС, который, не стесняясь, занимается активным самопиаром, хотя его реальный вклад в укрепление международного мира и безопасности, особенно в контексте украинского кризиса, мягко говоря, сомнительный", - подчеркнул постпред.
По его словам, Россия считает, что надо предоставить членам СБ возможность получить информацию о работе трех региональных организаций из первых рук. "Рассчитываем, что к дебатам подключатся и страны региона", - добавил Небензя.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>
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