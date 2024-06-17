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России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, заявил Небензя - РИА Новости, 17.06.2024
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09:36 17.06.2024 (обновлено: 12:55 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953328017.html
России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, заявил Небензя
России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, заявил Небензя - РИА Новости, 17.06.2024
России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, заявил Небензя
России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:36
2024-06-17T12:55
россия
украина
киев
владимир путин
василий небензя
владимир зеленский
оон
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ООН, 17 июн – РИА Новости. России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Подтверждаю, что, когда и если наши бывшие партнеры "дозреют" к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", - сказал Небензя. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. В пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Читайте полный текст интервью Василия Небензи&gt;&gt;
https://radiosputnik.ru/20240617/nebenzya-1953315065.html
https://ria.ru/20240322/nebenzya-1935035073.html
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россия, украина, киев, владимир путин, василий небензя, владимир зеленский, оон
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН
России нужны гарантии внеблокового статуса Украины, заявил Небензя

Небензя: России нужны гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июн – РИА Новости. России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Подтверждаю, что, когда и если наши бывшие партнеры "дозреют" к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Закономерный вывод". Небензя оценил договороспособность Зеленского
Вчера, 07:58
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
В пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Россия не знает, с кем вести переговоры на Украине, заявил Небензя
22 марта, 20:10
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООН
 
 
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