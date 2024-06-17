https://ria.ru/20240617/nato-1953508774.html

Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции

Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции - РИА Новости, 17.06.2024

Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал выйти из НАТО из-за ее отказа от мирного плана России. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:55

2024-06-17T18:55

2024-06-17T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

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патриот

нато

флориан филиппо

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал выйти из НАТО из-за ее отказа от мирного плана России."НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. И объявила, что теперь будет напрямую управлять военной поддержкой Украины, добавив, что страны-члены должны будут "выплачивать Украине не менее 40 миллиардов евро в год столько, сколько потребуется"! <…> Давайте очнемся <…> и выйдем из НАТО!" — написал.По мнению политика, альянс ускоряет реализацию своей повестки дня на 2030 год для тотальной войны.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.

https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html

https://ria.ru/20240617/putin-1953495023.html

россия

киев

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в мире, россия, киев, владимир путин, патриот, нато, флориан филиппо, украина