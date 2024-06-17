https://ria.ru/20240617/nato-1953508774.html
Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции
Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции - РИА Новости, 17.06.2024
Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции
Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал выйти из НАТО из-за ее отказа от мирного плана России. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:55
2024-06-17T18:55
2024-06-17T19:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал выйти из НАТО из-за ее отказа от мирного плана России."НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. И объявила, что теперь будет напрямую управлять военной поддержкой Украины, добавив, что страны-члены должны будут "выплачивать Украине не менее 40 миллиардов евро в год столько, сколько потребуется"! <…> Давайте очнемся <…> и выйдем из НАТО!" — написал.По мнению политика, альянс ускоряет реализацию своей повестки дня на 2030 год для тотальной войны.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html
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Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции
Филиппо призвал выйти из НАТО из-за отказа от мирного плана России