https://ria.ru/20240617/mvd-1953446587.html

В МВД назвали основание для отказа в программе переселения в Россию

В МВД назвали основание для отказа в программе переселения в Россию - РИА Новости, 17.06.2024

В МВД назвали основание для отказа в программе переселения в Россию

Плохое знание русского языка не позволило в 2024 году каждому второму претенденту попасть в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:59

2024-06-17T15:59

2024-06-17T16:00

общество

россия

ирина волк

владимир колокольцев

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Плохое знание русского языка не позволило в 2024 году каждому второму претенденту попасть в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, сообщает МВД РФ. Как сообщила в своем телеграм-канале представитель МВД РФ Ирина Волк, в понедельник глава ведомства Владимир Колокольцев провел заседание межведомственной комиссии по реализации госпрограммы. "По состоянию на 1 мая проведено более 2,5 тысяч собеседований. Владение русским языком не подтвердили порядка 54% респондентов. Результаты работы наглядно демонстрируют плюсы этого нововведения: около четырех тысяч заявителей, включая членов их семей, не смогли воспользоваться механизмами государственной программы в целях переезда в Россию и приобретения гражданства", – приводит Волк слова Колокольцева. Она напомнила, что с 1 января для подачи заявления об участии в госпрограмме соотечественник должен подтвердить владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды. В территориальных органах МВД России образованы спецкомиссии по признанию соотечественника владеющим русским языком. Участники госпрограммы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеют право, в том числе, на получение вида на жительство и гражданства РФ в упрощенном порядке; осуществление трудовой деятельности без получения патента; уплату НДФЛ по ставке в 13%.

https://ria.ru/20231204/sootechestvennik-1913673984.html

https://ria.ru/20231231/russkiy-1919244100.html

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общество, россия, ирина волк, владимир колокольцев