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В ГД прокомментировали заявления Украины о военном значении Крымского моста

В ГД прокомментировали заявления Украины о военном значении Крымского моста - РИА Новости, 17.06.2024

В ГД прокомментировали заявления Украины о военном значении Крымского моста

Украинские спецслужбы и ВСУ сменили риторику, осознав, что нанести вред Крымскому мосту не так просто, все попытки, предпринятые до этого, провалились, заявил... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:09

2024-06-17T15:09

2024-06-17T15:09

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские спецслужбы и ВСУ сменили риторику, осознав, что нанести вред Крымскому мосту не так просто, все попытки, предпринятые до этого, провалились, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост уже не имеет значения c военной точки зрения. "Это как история про неуловимого Джо, который никому не нужен, только наоборот – осознав, что нанести вред Крымскому мосту будет не так-то просто, как на то надеялись ВСУ и украинские спецслужбы, они тут же сменили риторику, рассказывая на каждом углу, что и уничтожать его не очень-то и хотелось. Все попытки, предпринятые до этого, провалились, и даже повреждения, которые удавалось нанести дорожному полотну, были столь незначительны, что починить объект получалось в короткие сроки", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что Украина с Крымским мостом ничего сделать не может, но если сказать это прямым текстом, на Западе будут недовольны и перестанут давать деньги. "Поэтому и приходится напускать туману, мол, не имеет он никакого значения, ни военного, ни политического. Ждем возвращения еще одного тезиса, весьма популярного на Украине во времена, когда мост еще строился, – он, может, и вовсе не настоящий, а компьютерная графика", - подчеркнул он. Россия неоднократно указывала, что Крымский мост - сугубо гражданский объект. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля 2023 года заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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