https://ria.ru/20240617/most-1953336518.html

На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте

На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте - РИА Новости, 17.06.2024

На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте

Крымский мост уже не имеет значения c военной точки зрения, цитирует издание "Страна.ua" спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука. "Потому что для военной... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:14

2024-06-17T10:14

2024-06-17T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Крымский мост уже не имеет значения c военной точки зрения, цитирует издание "Страна.ua" спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука. "Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…" — утверждает он.Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — сугубо гражданский объект.Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля 2023 года заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.

https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html

https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия