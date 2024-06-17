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На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 17.06.2024 (обновлено: 17:29 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/most-1953336518.html
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте - РИА Новости, 17.06.2024
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
Крымский мост уже не имеет значения c военной точки зрения, цитирует издание "Страна.ua" спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука. "Потому что для военной... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:14
2024-06-17T17:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Крымский мост уже не имеет значения c военной точки зрения, цитирует издание "Страна.ua" спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука. "Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…" — утверждает он.Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — сугубо гражданский объект.Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля 2023 года заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте

Спикер ВМС Украины Плетенчук: Крымский мост уже не имеет военного значения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Крымский мост уже не имеет значения c военной точки зрения, цитирует издание "Страна.ua" спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука.

"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…" — утверждает он.
Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
СМИ: немецкого офицера наказали за утечку разговора о Крымском мосте
6 июня, 20:32
Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — сугубо гражданский объект.

Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля 2023 года заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Депутат ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост
4 апреля, 02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
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