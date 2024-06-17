https://ria.ru/20240617/moskva-1953488971.html
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на сильный ливень
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на сильный ливень - РИА Новости, 17.06.2024
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на сильный ливень
Три аэропорта московского региона - "Домодево", "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне сильного ливня, который в понедельник накрыл Москву,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:47
2024-06-17T17:47
2024-06-17T17:47
москва
татьяна позднякова
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
экология в россии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Три аэропорта московского региона - "Домодево", "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне сильного ливня, который в понедельник накрыл Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, ранее сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Сильнейшие ливни и грозы приближаются… Потоки дождя с интенсивностью 20-50 миллиметров в час, есть отдельные ячейки 50-80 миллиметров в час, обрушатся на город", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она отметила, что скорость движения зоны осадков составляет 30-35 километров в час. "Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Работаем по-расписанию, в штатном режиме", - сказал представитель "Жуковского". Информацию подтвердили в "Шереметьево". "Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сказала представитель авиагавани.
https://ria.ru/20240617/pogoda-1953364318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, татьяна позднякова, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), экология в россии
Москва, Татьяна Позднякова, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Экология в России
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на сильный ливень
"Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне непогоды
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Три аэропорта московского региона - "Домодево", "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне сильного ливня, который в понедельник накрыл Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, ранее сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Сильнейшие ливни и грозы приближаются… Потоки дождя с интенсивностью 20-50 миллиметров в час, есть отдельные ячейки 50-80 миллиметров в час, обрушатся на город", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она отметила, что скорость движения зоны осадков составляет 30-35 километров в час.
"Московский аэропорт "Домодедово
" является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Работаем по-расписанию, в штатном режиме", - сказал представитель "Жуковского".
Информацию подтвердили в "Шереметьево".
"Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сказала представитель авиагавани.