https://ria.ru/20240617/moskva-1953488971.html

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на сильный ливень

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на сильный ливень - РИА Новости, 17.06.2024

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на сильный ливень

Три аэропорта московского региона - "Домодево", "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне сильного ливня, который в понедельник накрыл Москву,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:47

2024-06-17T17:47

2024-06-17T17:47

москва

татьяна позднякова

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17623/56/176235621_0:145:375:356_1920x0_80_0_0_4ad216ac17e03307b88d3e390ad937c2.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Три аэропорта московского региона - "Домодево", "Жуковский" и "Шереметьево" работают штатно на фоне сильного ливня, который в понедельник накрыл Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. Дожди интенсивностью до 80 миллиметров в час обрушатся на отдельные районы Москвы в понедельник, ранее сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Сильнейшие ливни и грозы приближаются… Потоки дождя с интенсивностью 20-50 миллиметров в час, есть отдельные ячейки 50-80 миллиметров в час, обрушатся на город", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она отметила, что скорость движения зоны осадков составляет 30-35 километров в час. "Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Работаем по-расписанию, в штатном режиме", - сказал представитель "Жуковского". Информацию подтвердили в "Шереметьево". "Аэропорт "Шереметьево" работает штатно", - сказала представитель авиагавани.

https://ria.ru/20240617/pogoda-1953364318.html

https://ria.ru/20240617/moskva-1953487355.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, татьяна позднякова, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), экология в россии