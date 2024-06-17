https://ria.ru/20240617/moskva-1953487355.html

Москвичам посоветовали до конца дня соблюдать осторожность из-за непогоды

Москвичам посоветовали до конца дня соблюдать осторожность из-за непогоды - РИА Новости, 17.06.2024

Москвичам посоветовали до конца дня соблюдать осторожность из-за непогоды

Жителям Москвы посоветовали быть предельно внимательными на улицах в ближайшие часы и до конца понедельника из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:44

2024-06-17T17:44

2024-06-17T18:30

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителям Москвы посоветовали быть предельно внимательными на улицах в ближайшие часы и до конца понедельника из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Уточняется, что в ближайшие часы и до конца дня в столице сохранятся неблагоприятные погодные условия. "Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, дождь, в отдельных районах города – гроза, град. Будьте предельно внимательными на улице в непогоду, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.Как позже сообщили в Telegram-канале Мосводостока, на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц специализированной техники ведомства для оперативного пропуска дождевой воды в водосточную сеть."Специалисты проверяют водоприемные колодцы, при необходимости осуществляют очистку пазов решеток от различного мусора. В случае образования временных скоплений воды, сотрудники открывают решетки дождеприемных колодцев для увеличения пропускной способности", - пояснили в ведомстве.В Мосводостоке добавили, что специалисты также выполняют очистку водовыпусков русел рек и ручьев от природного мусора. "Под особым контролем находятся низинные места и остановки общественного транспорта", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240617/mosgortrans-1953500736.html

https://ria.ru/20240617/pogoda-1953364318.html

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городское хозяйство москвы, москва