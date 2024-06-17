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В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи" - РИА Новости, 17.06.2024
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12:43 17.06.2024 (обновлено: 16:37 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/moskva-1953391075.html
В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи"
В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи" - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи"
Тропические ночи, которые наблюдаются в Москве, довольно редкое для середины июня явление и случаются раз в семь-восемь лет, сообщила главный специалист... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:43
2024-06-17T16:37
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Тропические ночи, которые наблюдаются в Москве, довольно редкое для середины июня явление и случаются раз в семь-восемь лет, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Ближайшей ночью ждем плюс 17 — плюс 19 градусов. Это намного выше средней ночной температуры июня, плюс 11,5 градуса. Надо отметить, что такие "тропические ночи" в середине июня — явление довольно редкое и случаются раз в семь-восемь лет", — написала Позднякова. Она отметила, что прошедшая ночь в Москве выдалась очень теплой, температуру ниже плюс 16,6 градуса ни один датчик не зафиксировал.
https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи"

Синоптик Позднякова: в Москве наблюдаются редкие для июня "тропические ночи"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Тропические ночи, которые наблюдаются в Москве, довольно редкое для середины июня явление и случаются раз в семь-восемь лет, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"Ближайшей ночью ждем плюс 17 — плюс 19 градусов. Это намного выше средней ночной температуры июня, плюс 11,5 градуса. Надо отметить, что такие "тропические ночи" в середине июня — явление довольно редкое и случаются раз в семь-восемь лет", — написала Позднякова.
Она отметила, что прошедшая ночь в Москве выдалась очень теплой, температуру ниже плюс 16,6 градуса ни один датчик не зафиксировал.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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