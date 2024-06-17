https://ria.ru/20240617/moskva-1953391075.html
В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи"
В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи" - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи"
Тропические ночи, которые наблюдаются в Москве, довольно редкое для середины июня явление и случаются раз в семь-восемь лет, сообщила главный специалист... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:43
2024-06-17T12:43
2024-06-17T16:37
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782474956_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_24c658eac60b8f8c10cf15c6db12aaa2.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Тропические ночи, которые наблюдаются в Москве, довольно редкое для середины июня явление и случаются раз в семь-восемь лет, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Ближайшей ночью ждем плюс 17 — плюс 19 градусов. Это намного выше средней ночной температуры июня, плюс 11,5 градуса. Надо отметить, что такие "тропические ночи" в середине июня — явление довольно редкое и случаются раз в семь-восемь лет", — написала Позднякова. Она отметила, что прошедшая ночь в Москве выдалась очень теплой, температуру ниже плюс 16,6 градуса ни один датчик не зафиксировал.
https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782474956_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ce0b4923903dbe8c15124c946be37ec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи"
Синоптик Позднякова: в Москве наблюдаются редкие для июня "тропические ночи"