https://ria.ru/20240617/moskva-1953391075.html

В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи"

В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи" - РИА Новости, 17.06.2024

В Москве наблюдаются редкие "тропические ночи"

Тропические ночи, которые наблюдаются в Москве, довольно редкое для середины июня явление и случаются раз в семь-восемь лет, сообщила главный специалист... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:43

2024-06-17T12:43

2024-06-17T16:37

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Тропические ночи, которые наблюдаются в Москве, довольно редкое для середины июня явление и случаются раз в семь-восемь лет, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Ближайшей ночью ждем плюс 17 — плюс 19 градусов. Это намного выше средней ночной температуры июня, плюс 11,5 градуса. Надо отметить, что такие "тропические ночи" в середине июня — явление довольно редкое и случаются раз в семь-восемь лет", — написала Позднякова. Она отметила, что прошедшая ночь в Москве выдалась очень теплой, температуру ниже плюс 16,6 градуса ни один датчик не зафиксировал.

https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html

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общество, москва, татьяна позднякова