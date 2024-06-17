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Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей - РИА Новости, 17.06.2024
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17:34 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/moshenniki-1953484545.html
Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей
Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей - РИА Новости, 17.06.2024
Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей
Злоумышленники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей, аналитики компании F.A.C.C.T. обнаружили две новые мошеннические схемы,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:34
2024-06-17T17:34
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Злоумышленники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей, аналитики компании F.A.C.C.T. обнаружили две новые мошеннические схемы, связанные с доступом к криптокошельку и угоном аккаунта в Telegram. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер, в которую можно играть в мессенджере Telegram. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на монетку и покупая карточки улучшения. Депутат отметил, что разработчики игры обещают в скором времени провести так называемый "листинг" - разместить свои виртуальные монеты на настоящих криптовалютных биржах. После этого пользователи смогут обменять заработанные в игре "богатства" на реальные деньги. "В новую криптоигру Hamster Kombat в Telegram тапает более 150 млн человек по всему миру. Скамеры не могли упустить такого жирного хомяка. Аналитики F.A.C.C.T. обнаружили массовую кампанию, нацеленную на пользователей Telegram. Риски сразу по двум направлениям: доступ к криптокошельку и угон аккаунта в Telegram", - сообщили эксперты в Telegram-канале компании. Как рассказал руководитель по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев, около 200 ресурсов используют популярность игры для того, чтобы получить доступ к чужим криптокошелькам с помощью специальной программы - дрейнера, созданного для быстрого вывода активов из криптокошельков жертв на кошельки злоумышленников. Пользователи рискуют привязать кошелек для хранения криптовалюты к приложению злоумышленников. Тогда мошенники получат доступ ко всем операциям с кошельком - в частности, выводу средств. Что касается угона Telegram-аккаунтов, мошенники действуют по следующей схеме: они предлагают игрокам Hamster Kombat войти в свой профиль в мессенджере, чтобы запустить бота - и после этого пользователь теряет доступ к своему аккаунту. Лебедев посоветовал не привязывать криптокошелек к сомнительным сервисам и не сообщать никому фразу для восстановления доступа. "Нужно проверять информацию об условиях той или иной акции, сервиса, например, на официальном сайте криптопроекта. Если там нет сведений об "уникальных предложениях", акциях, о которых вы узнали из стороннего источника, то это обман и попытка завладеть вашими средствами. Изучайте опыт других криптоинвесторов - как правило, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и написал отзыв", - уточнил РИА Новости эксперт.
https://ria.ru/20240611/hamstercombat-1952243516.html
https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945051382.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей

Мошенники стали использовать кликер Hamster Kombat для кражи аккаунта в Telegram

© iStock.com / Paolo CordoniДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / Paolo Cordoni
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Злоумышленники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей, аналитики компании F.A.C.C.T. обнаружили две новые мошеннические схемы, связанные с доступом к криптокошельку и угоном аккаунта в Telegram.
Hamster Kombat - это игра в жанре кликер, в которую можно играть в мессенджере Telegram. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на монетку и покупая карточки улучшения. Депутат отметил, что разработчики игры обещают в скором времени провести так называемый "листинг" - разместить свои виртуальные монеты на настоящих криптовалютных биржах. После этого пользователи смогут обменять заработанные в игре "богатства" на реальные деньги.
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"В новую криптоигру Hamster Kombat в Telegram тапает более 150 млн человек по всему миру. Скамеры не могли упустить такого жирного хомяка. Аналитики F.A.C.C.T. обнаружили массовую кампанию, нацеленную на пользователей Telegram. Риски сразу по двум направлениям: доступ к криптокошельку и угон аккаунта в Telegram", - сообщили эксперты в Telegram-канале компании.
Как рассказал руководитель по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев, около 200 ресурсов используют популярность игры для того, чтобы получить доступ к чужим криптокошелькам с помощью специальной программы - дрейнера, созданного для быстрого вывода активов из криптокошельков жертв на кошельки злоумышленников. Пользователи рискуют привязать кошелек для хранения криптовалюты к приложению злоумышленников. Тогда мошенники получат доступ ко всем операциям с кошельком - в частности, выводу средств.
Что касается угона Telegram-аккаунтов, мошенники действуют по следующей схеме: они предлагают игрокам Hamster Kombat войти в свой профиль в мессенджере, чтобы запустить бота - и после этого пользователь теряет доступ к своему аккаунту.
Лебедев посоветовал не привязывать криптокошелек к сомнительным сервисам и не сообщать никому фразу для восстановления доступа. "Нужно проверять информацию об условиях той или иной акции, сервиса, например, на официальном сайте криптопроекта. Если там нет сведений об "уникальных предложениях", акциях, о которых вы узнали из стороннего источника, то это обман и попытка завладеть вашими средствами. Изучайте опыт других криптоинвесторов - как правило, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и написал отзыв", - уточнил РИА Новости эксперт.
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