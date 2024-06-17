https://ria.ru/20240617/moshennichestvo-1953412026.html

Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества

Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества - РИА Новости, 17.06.2024

Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества

Во время тестирования проекта “Фрод-рулетка” пранкерами Вованом и Лексусом на площадке Т-Двора (в дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге) была выявлена новая схема... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:13

2024-06-17T14:13

2024-06-17T14:13

пмэф-2024

технологии

санкт-петербург

почта россии

наука

мошенничество

мошенники

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Во время тестирования проекта “Фрод-рулетка” пранкерами Вованом и Лексусом на площадке Т-Двора (в дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге) была выявлена новая схема мошенничества с использованием лжесотрудников "Почты Россия", сообщает пресс-служба Т-Банка. Уточняется, что во время тестирования проекта почти 50% звонков приходилось на такую схему. Предлог новый, но цель схемы та же – получить доступ к Госуслугам или мобильному приложению. Клиенту звонят якобы сотрудники "Почты России", сообщают о доставке посылки из-за рубежа, за которую нужно оплатить таможенный сбор. Клиент отказывается оплачивать посылку, которую он не заказывал. Для отказа от посылки мошенники просят назвать код из СМС (чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты). На самом деле это код для доступа в мобильное приложение. Далее мошенники могут попробовать вывести средства, взять кредит и выполнить другие действия. Другой вариацией схемы является получение кода доступа к Госуслугам, где мошенники собирают персональные данные клиента, чтобы позже их использовать для обмана (например, сообщить, что он должен принять участие в расследовании мошенничества его банка, что его деньги в опасности и их необходимо перевести на безопасный счет). Сейчас сотрудники Т-Банка изучают все варианты схемы с помощью проекта "Фрод-рулетка" и уже начали обучать технологию "Нейрощит", чтобы распознавать новые сценарии и разрывать такие звонки. В связи с усилением банковских антифрод-технологий, мошенники ищут новые сценарии, чтобы втереться в доверие. Схема с якобы Службой безопасности банков теряет свою актуальность, так как многие о ней знают, тем не менее она по-прежнему входит в топ-3 схем телефонного мошенничества по количеству жалоб. Аферисты ищут новые способы выхода на разные аудитории. Для клиентов банков в возрасте они начинают упоминать в разговоре различные госучреждения, чтобы звучать более убедительно: ранее это были Госуслуги, после они начали упоминать Фонд страхования и вот обнаружили новую схему с "Почтой России".

https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

санкт-петербург

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества 2024-06-17T14:13 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, санкт-петербург, почта россии, наука, мошенничество, мошенники, алексей столяров (лексус), владимир краснов (пранкер вован), тинькофф. кредитные системы, т-банк (ао «тинькофф банк»)