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Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества - РИА Новости, 17.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:13 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/moshennichestvo-1953412026.html
Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества
Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества - РИА Новости, 17.06.2024
Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества
Во время тестирования проекта “Фрод-рулетка” пранкерами Вованом и Лексусом на площадке Т-Двора (в дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге) была выявлена новая схема... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:13
2024-06-17T14:13
пмэф-2024
технологии
санкт-петербург
почта россии
наука
мошенничество
мошенники
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Во время тестирования проекта “Фрод-рулетка” пранкерами Вованом и Лексусом на площадке Т-Двора (в дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге) была выявлена новая схема мошенничества с использованием лжесотрудников "Почты Россия", сообщает пресс-служба Т-Банка. Уточняется, что во время тестирования проекта почти 50% звонков приходилось на такую схему. Предлог новый, но цель схемы та же – получить доступ к Госуслугам или мобильному приложению. Клиенту звонят якобы сотрудники "Почты России", сообщают о доставке посылки из-за рубежа, за которую нужно оплатить таможенный сбор. Клиент отказывается оплачивать посылку, которую он не заказывал. Для отказа от посылки мошенники просят назвать код из СМС (чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты). На самом деле это код для доступа в мобильное приложение. Далее мошенники могут попробовать вывести средства, взять кредит и выполнить другие действия. Другой вариацией схемы является получение кода доступа к Госуслугам, где мошенники собирают персональные данные клиента, чтобы позже их использовать для обмана (например, сообщить, что он должен принять участие в расследовании мошенничества его банка, что его деньги в опасности и их необходимо перевести на безопасный счет). Сейчас сотрудники Т-Банка изучают все варианты схемы с помощью проекта "Фрод-рулетка" и уже начали обучать технологию "Нейрощит", чтобы распознавать новые сценарии и разрывать такие звонки. В связи с усилением банковских антифрод-технологий, мошенники ищут новые сценарии, чтобы втереться в доверие. Схема с якобы Службой безопасности банков теряет свою актуальность, так как многие о ней знают, тем не менее она по-прежнему входит в топ-3 схем телефонного мошенничества по количеству жалоб. Аферисты ищут новые способы выхода на разные аудитории. Для клиентов банков в возрасте они начинают упоминать в разговоре различные госучреждения, чтобы звучать более убедительно: ранее это были Госуслуги, после они начали упоминать Фонд страхования и вот обнаружили новую схему с "Почтой России".
https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества
Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества
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технологии, санкт-петербург, почта россии, наука, мошенничество, мошенники, алексей столяров (лексус), владимир краснов (пранкер вован), тинькофф. кредитные системы, т-банк (ао «тинькофф банк»)
ПМЭФ-2024, Технологии, Санкт-Петербург, Почта России, Наука, Мошенничество, мошенники, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Краснов (пранкер Вован), Тинькофф. Кредитные Системы, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)

Пранкеры Вован и Лексус выявили новую схему телефонного мошенничества

© iStock.com / Pawel KacperekДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / Pawel Kacperek
Девушка разговаривает по телефону
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Во время тестирования проекта “Фрод-рулетка” пранкерами Вованом и Лексусом на площадке Т-Двора (в дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге) была выявлена новая схема мошенничества с использованием лжесотрудников "Почты Россия", сообщает пресс-служба Т-Банка.
Уточняется, что во время тестирования проекта почти 50% звонков приходилось на такую схему. Предлог новый, но цель схемы та же – получить доступ к Госуслугам или мобильному приложению.
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России
16 сентября 2023, 23:53
Клиенту звонят якобы сотрудники "Почты России", сообщают о доставке посылки из-за рубежа, за которую нужно оплатить таможенный сбор. Клиент отказывается оплачивать посылку, которую он не заказывал. Для отказа от посылки мошенники просят назвать код из СМС (чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты). На самом деле это код для доступа в мобильное приложение. Далее мошенники могут попробовать вывести средства, взять кредит и выполнить другие действия.
Другой вариацией схемы является получение кода доступа к Госуслугам, где мошенники собирают персональные данные клиента, чтобы позже их использовать для обмана (например, сообщить, что он должен принять участие в расследовании мошенничества его банка, что его деньги в опасности и их необходимо перевести на безопасный счет).
Сейчас сотрудники Т-Банка изучают все варианты схемы с помощью проекта "Фрод-рулетка" и уже начали обучать технологию "Нейрощит", чтобы распознавать новые сценарии и разрывать такие звонки.
В связи с усилением банковских антифрод-технологий, мошенники ищут новые сценарии, чтобы втереться в доверие. Схема с якобы Службой безопасности банков теряет свою актуальность, так как многие о ней знают, тем не менее она по-прежнему входит в топ-3 схем телефонного мошенничества по количеству жалоб.
Аферисты ищут новые способы выхода на разные аудитории. Для клиентов банков в возрасте они начинают упоминать в разговоре различные госучреждения, чтобы звучать более убедительно: ранее это были Госуслуги, после они начали упоминать Фонд страхования и вот обнаружили новую схему с "Почтой России".
Мужчина перед монитором компьютера - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами
9 марта, 03:29
 
ПМЭФ-2024ТехнологииСанкт-ПетербургПочта РоссииНаукаМошенничествомошенникиАлексей Столяров (Лексус)Владимир Краснов (пранкер Вован)Тинькофф. Кредитные СистемыТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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