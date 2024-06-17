https://ria.ru/20240617/moldaviya-1953433023.html

Шор раскритиковал идею участия молдавских военных в миссиях НАТО и ЕС

Шор раскритиковал идею участия молдавских военных в миссиях НАТО и ЕС - РИА Новости, 17.06.2024

Шор раскритиковал идею участия молдавских военных в миссиях НАТО и ЕС

Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор в своем Telegram-канале раскритиковал инициативу властей, согласно которой молдавские военнослужащие могут участвовать РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:19

2024-06-17T15:19

2024-06-17T15:19

в мире

молдавия

илан шор

румыния

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150213/20/1502132036_0:0:3593:2022_1920x0_80_0_0_3d189f61a94d6272cec53ce8e27dceed.jpg

КИШИНЕВ, 17 июн – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор в своем Telegram-канале раскритиковал инициативу властей, согласно которой молдавские военнослужащие могут участвовать в миссиях НАТО и ЕС в составе подразделений Румынии, считая, что таким образом они сдают национальную армию республики. Исходя из опубликованной на сайте правительства повестки ближайшего заседания, назначенного на 19 июня, кабмином будут рассмотрены дополнения к соглашению о сотрудничестве в военной области между Молдавией и Румынией, в соответствии с которыми молдавские военные смогут участвовать в международных операциях под эгидой ООН, ЕС, НАТО, ОБСЕ в составе подразделений румынских вооруженных сил. "Правительство (президента Молдавии Майи) Санду сдает национальную армию Молдавии. Если раньше молдавские солдаты служили под эгидой ООН, то теперь они будут вынуждены подчиняться румынским офицерам и участвовать в миссиях под эгидой НАТО и ЕС, чтобы выполнять их грязные задачи", - написал Шор. Он напомнил, что Молдавия не являются частью Румынии и членом НАТО. "Биться за нефтяные вышки в Сирии или с НАТО бомбить православную Сербию наши военные не должны. И не будут", - подчеркнул Шор. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240528/ekspert-1948844265.html

молдавия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, румыния, нато