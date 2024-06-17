Польша поддержала быстрое вступление Молдавии в ЕС
Глава МИД Сикорский: Польша поддерживает быстрое вступление Молдавии в ЕС
© Sputnik / Родион Прока
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Польша поддерживает быстрое вступление Молдавии в ЕС, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский на брифинге после встречи с министром иностранных дел Молдавии Михаем Попшоем.
В минувшую пятницу постпреды стран ЕС согласовали рамки переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз, первый раунд пройдет 25 июня.
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"Мы считаем наши отношения стратегическими во многих сферах и поддерживаем скорейшее вступление Молдавии в ЕС. Нам необходимо быстро организовать межправительственную конференцию по этому вопросу. Также мы будем поддерживать реинтеграцию Республики Молдова в ее правовых границах, конечно, уважая права меньшинств, в соответствии со стандартами ЕС", - отметил Сикорский.
По его словам, Варшава также будет поддерживать усилия по укреплению устойчивости и безопасности Молдавии, программу помощи развитию, которая стимулирует социальную, экономическую и политическую модернизацию. Сикорский подчеркнул, что Польша рассчитывает на развитие двустороннего экономического сотрудничества с Молдавией и дальнейших послаблений для польских инвесторов.
Европейская комиссия еще в начале ноября прошлого года официально рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий, В ЕК также неоднократно подчеркивали, что считают, что Киев и Кишинев выполнили практически все необходимые условия для старта таких переговоров. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.