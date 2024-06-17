https://ria.ru/20240617/mo-1953470373.html

Фрадков в Минобороны будет отвечать за управление имуществом и землей

Фрадков в Минобороны будет отвечать за управление имуществом и землей - РИА Новости, 17.06.2024

Фрадков в Минобороны будет отвечать за управление имуществом и землей

Назначенный заместителем министра Павел Фрадков будет курировать в Минобороны вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:59

2024-06-17T16:59

2024-06-17T17:24

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Назначенный заместителем министра Павел Фрадков будет курировать в Минобороны вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства, сообщили в Минобороны РФ."В соответствии с распределением полномочий в военном ведомстве в сферу ответственности назначенного на должность указом президента Российской Федерации заместителя министра обороны Российской Федерации Фрадкова Павла Михайловича будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства обороны РФ и народного хозяйства", - говорится в сообщении.В МО РФ добавили, что Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по этим направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в управлении делами президента РФ.

https://realty.ria.ru/20240617/tsivileva-1953470033.html

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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)