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Фрадков в Минобороны будет отвечать за управление имуществом и землей - РИА Новости, 17.06.2024
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16:59 17.06.2024 (обновлено: 17:24 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/mo-1953470373.html
Фрадков в Минобороны будет отвечать за управление имуществом и землей
Фрадков в Минобороны будет отвечать за управление имуществом и землей - РИА Новости, 17.06.2024
Фрадков в Минобороны будет отвечать за управление имуществом и землей
Назначенный заместителем министра Павел Фрадков будет курировать в Минобороны вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:59
2024-06-17T17:24
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Назначенный заместителем министра Павел Фрадков будет курировать в Минобороны вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства, сообщили в Минобороны РФ."В соответствии с распределением полномочий в военном ведомстве в сферу ответственности назначенного на должность указом президента Российской Федерации заместителя министра обороны Российской Федерации Фрадкова Павла Михайловича будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства обороны РФ и народного хозяйства", - говорится в сообщении.В МО РФ добавили, что Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по этим направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в управлении делами президента РФ.
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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Фрадков в Минобороны будет отвечать за управление имуществом и землей

МО: Фрадков будет отвечать за управление имуществом, землей и строительством

© Фото : пресс-служба РосимуществаПавел Фрадков
Павел Фрадков - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : пресс-служба Росимущества
Павел Фрадков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Назначенный заместителем министра Павел Фрадков будет курировать в Минобороны вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства, сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с распределением полномочий в военном ведомстве в сферу ответственности назначенного на должность указом президента Российской Федерации заместителя министра обороны Российской Федерации Фрадкова Павла Михайловича будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства обороны РФ и народного хозяйства", - говорится в сообщении.
В МО РФ добавили, что Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по этим направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в управлении делами президента РФ.
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