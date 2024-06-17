https://ria.ru/20240617/mishustin-1953455482.html
Мишустин призвал раскрыть туристический потенциал России
Мишустин призвал раскрыть туристический потенциал России - РИА Новости, 17.06.2024
Мишустин призвал раскрыть туристический потенциал России
Правительство РФ предпринимает все необходимые усилия для раскрытия туристического потенциала России, более комфортных и интересных путешествий по стране,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:21
2024-06-17T16:21
2024-06-17T16:29
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михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правительство РФ предпринимает все необходимые усилия для раскрытия туристического потенциала России, более комфортных и интересных путешествий по стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы делаем все, чтобы в полной мере раскрыть туристический потенциал нашей страны. Важно запускать привлекательные маршруты, формировать современные качественные средства размещения, повышать уровень и качество обслуживания, уровень сервиса", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина добавил, что спрос на путешествия по России растет, отметив, что правительство намерено и дальше развивать туристическую сферу страны. "Одна из главных задач сделать путешествия по стране еще комфортнее, еще интереснее, чтобы люди выбирали именно отдых в России и знали о возможностях, которые им сегодня предоставляют как государственные, так и частные структуры", - подчеркнул он.
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новости - туризм, россия, михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал раскрыть туристический потенциал России
Мишустин: важно запускать привлекательные маршруты, повышать уровень сервиса
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правительство РФ предпринимает все необходимые усилия для раскрытия туристического потенциала России, более комфортных и интересных путешествий по стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"Мы делаем все, чтобы в полной мере раскрыть туристический потенциал нашей страны. Важно запускать привлекательные маршруты, формировать современные качественные средства размещения, повышать уровень и качество обслуживания, уровень сервиса", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина добавил, что спрос на путешествия по России растет, отметив, что правительство намерено и дальше развивать туристическую сферу страны.
"Одна из главных задач сделать путешествия по стране еще комфортнее, еще интереснее, чтобы люди выбирали именно отдых в России и знали о возможностях, которые им сегодня предоставляют как государственные, так и частные структуры", - подчеркнул он.