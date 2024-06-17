https://ria.ru/20240617/mishustin-1953438389.html
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.06.2024
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:41
2024-06-17T15:41
2024-06-17T15:41
политика
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.
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4.7
96
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Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
2024-06-17T15:41
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PT12M05S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
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политика, видео
Политика
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.
2024-06-17T15:41
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PT12M05S
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.