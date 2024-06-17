https://ria.ru/20240617/minyust-1953512909.html
Минюст назвал "Германский исторический институт" нежелательной организацией
Минюст назвал "Германский исторический институт" нежелательной организацией - РИА Новости, 17.06.2024
Минюст назвал "Германский исторический институт" нежелательной организацией
Минюст РФ включил "Германский исторический институт в Москве" в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:18
2024-06-17T19:18
2024-06-17T19:19
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минюст РФ включил "Германский исторический институт в Москве" в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО, сообщается на сайте министерства."Deutsches Historisches Institut Moskau ("Германский исторический институт в Москве"), ФРГ", - говорится в перечне.
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россия
Минюст назвал "Германский исторический институт" нежелательной организацией
Минюст внес "Германский исторический институт" в ряд нежелательных организаций