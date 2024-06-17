https://ria.ru/20240617/mintsifry-1953458960.html

Иностранные абитуриенты могут подать заявление в колледжи через "Госуслуги"

Иностранные абитуриенты могут подать заявление в колледжи через "Госуслуги" - РИА Новости, 17.06.2024

Иностранные абитуриенты могут подать заявление в колледжи через "Госуслуги"

Иностранные абитуриенты в эту приемную кампанию смогут подать заявление на поступление в российские колледжи через "Госуслуги", для этого необходима... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:31

2024-06-17T16:31

2024-06-17T16:41

госуслуги

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Иностранные абитуриенты в эту приемную кампанию смогут подать заявление на поступление в российские колледжи через "Госуслуги", для этого необходима подтвержденная учетная запись, сообщает Минцифры. "С этого года воспользоваться сервисом (подачи заявления в колледжи - ред.) могут иностранцы. Для этого им понадобится подтверждённая учётная запись на "Госуслугах", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства. Возможность подавать заявления в российские вузы у иностранных абитуриентов появилась в прошлом году. Через портал любой абитуриент может подать заявление в неограниченное количество колледжей - к нему можно приложить все необходимые документы. Пользователь получит информацию о дополнительных испытаниях и уведомление о возможности зачисления через личный кабинет. Кроме этого, на портале появились предложения о целевом обучении. Такой формат позволяет студенту получать поддержку во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться, отметили в министерстве. "К сервису подключены более 3,7 тысячи колледжей из разных регионов страны. В прошлом году с его помощью абитуриенты подали более полумиллиона заявлений", - добавили в Минцифры. В ведомстве напомнили, что приемная кампания в российских учебных заведениях начинается 20 июня. Заявления на творческие специальности будут принимать до 10 августа, на все остальные - до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.

https://ria.ru/20240607/putin-1951401111.html

https://ria.ru/20240611/ekzamen-1952295264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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госуслуги, навигатор абитуриента