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Иностранные абитуриенты могут подать заявление в колледжи через "Госуслуги" - РИА Новости, 17.06.2024
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16:31 17.06.2024 (обновлено: 16:41 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/mintsifry-1953458960.html
Иностранные абитуриенты могут подать заявление в колледжи через "Госуслуги"
Иностранные абитуриенты могут подать заявление в колледжи через "Госуслуги" - РИА Новости, 17.06.2024
Иностранные абитуриенты могут подать заявление в колледжи через "Госуслуги"
Иностранные абитуриенты в эту приемную кампанию смогут подать заявление на поступление в российские колледжи через "Госуслуги", для этого необходима... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:31
2024-06-17T16:41
госуслуги
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Иностранные абитуриенты в эту приемную кампанию смогут подать заявление на поступление в российские колледжи через "Госуслуги", для этого необходима подтвержденная учетная запись, сообщает Минцифры. "С этого года воспользоваться сервисом (подачи заявления в колледжи - ред.) могут иностранцы. Для этого им понадобится подтверждённая учётная запись на "Госуслугах", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства. Возможность подавать заявления в российские вузы у иностранных абитуриентов появилась в прошлом году. Через портал любой абитуриент может подать заявление в неограниченное количество колледжей - к нему можно приложить все необходимые документы. Пользователь получит информацию о дополнительных испытаниях и уведомление о возможности зачисления через личный кабинет. Кроме этого, на портале появились предложения о целевом обучении. Такой формат позволяет студенту получать поддержку во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться, отметили в министерстве. "К сервису подключены более 3,7 тысячи колледжей из разных регионов страны. В прошлом году с его помощью абитуриенты подали более полумиллиона заявлений", - добавили в Минцифры. В ведомстве напомнили, что приемная кампания в российских учебных заведениях начинается 20 июня. Заявления на творческие специальности будут принимать до 10 августа, на все остальные - до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.
https://ria.ru/20240607/putin-1951401111.html
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госуслуги, навигатор абитуриента
Госуслуги, Навигатор абитуриента
Иностранные абитуриенты могут подать заявление в колледжи через "Госуслуги"

Минцифры: иностранцы смогут подать заявление в колледжи в РФ через "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Иностранные абитуриенты в эту приемную кампанию смогут подать заявление на поступление в российские колледжи через "Госуслуги", для этого необходима подтвержденная учетная запись, сообщает Минцифры.
"С этого года воспользоваться сервисом (подачи заявления в колледжи - ред.) могут иностранцы. Для этого им понадобится подтверждённая учётная запись на "Госуслугах", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Возможность подавать заявления в российские вузы у иностранных абитуриентов появилась в прошлом году.
Через портал любой абитуриент может подать заявление в неограниченное количество колледжей - к нему можно приложить все необходимые документы. Пользователь получит информацию о дополнительных испытаниях и уведомление о возможности зачисления через личный кабинет.
Кроме этого, на портале появились предложения о целевом обучении. Такой формат позволяет студенту получать поддержку во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться, отметили в министерстве.
"К сервису подключены более 3,7 тысячи колледжей из разных регионов страны. В прошлом году с его помощью абитуриенты подали более полумиллиона заявлений", - добавили в Минцифры.
В ведомстве напомнили, что приемная кампания в российских учебных заведениях начинается 20 июня. Заявления на творческие специальности будут принимать до 10 августа, на все остальные - до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.
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