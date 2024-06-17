https://ria.ru/20240617/minoborony-1953399781.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2024

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку украинской штурмовой группы,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:16

2024-06-17T13:16

2024-06-17T13:16

специальная военная операция на украине

россия

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку украинской штурмовой группы, противник потерял до 300 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства.За сутки противник потерял: до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град", отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

волчанск

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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины