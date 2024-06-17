https://ria.ru/20240617/minoborony-1953399781.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2024
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку украинской штурмовой группы,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:16
2024-06-17T13:16
2024-06-17T13:16
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку украинской штурмовой группы, противник потерял до 300 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства.За сутки противник потерял: до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град", отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
россия
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
Минобороны: "Север" за сутки улучшили положение, ВСУ потеряли до 300 военных