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Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953399781.html
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2024
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку украинской штурмовой группы,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:16
2024-06-17T13:16
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку украинской штурмовой группы, противник потерял до 300 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства.За сутки противник потерял: до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град", отмечает МО РФ.
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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили контратаку ВСУ в Харьковской области

Минобороны: "Север" за сутки улучшили положение, ВСУ потеряли до 300 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку украинской штурмовой группы, противник потерял до 300 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства.
За сутки противник потерял: до 300 военнослужащих, четыре пикапа, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град", отмечает МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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