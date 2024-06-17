https://ria.ru/20240617/minimum-1953447092.html

Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год

Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год - РИА Новости, 17.06.2024

Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год

Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:00

2024-06-17T16:00

2024-06-17T16:46

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. <...> Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода", — сказал глава правительства.Как указано на сайте Белого дома, в целом по стране этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.Его размер рассчитали на основании медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 рубль.Как сообщал в начале июня президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, к медианной зарплате привяжут и минимальный размер оплаты труда. В 2025 году МРОТ составит от нее 48 процентов, или 22 тысячи рублей. Затем соотношение будет увеличиваться, чтобы к 2030-му МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20240531/vyplata-1949545273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин