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Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год - РИА Новости, 17.06.2024
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16:00 17.06.2024 (обновлено: 16:46 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/minimum-1953447092.html
Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год
Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год - РИА Новости, 17.06.2024
Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год
Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:00
2024-06-17T16:46
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. &lt;...&gt; Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода", — сказал глава правительства.Как указано на сайте Белого дома, в целом по стране этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.Его размер рассчитали на основании медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 рубль.Как сообщал в начале июня президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, к медианной зарплате привяжут и минимальный размер оплаты труда. В 2025 году МРОТ составит от нее 48 процентов, или 22 тысячи рублей. Затем соотношение будет увеличиваться, чтобы к 2030-му МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц.
https://ria.ru/20240531/vyplata-1949545273.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство установило размер прожиточного минимума на 2025 год

Мишустин: новый прожиточный минимум рассчитали от медианного дохода за 2023 год

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. <...> Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода", — сказал глава правительства.
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Как указано на сайте Белого дома, в целом по стране этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.
Его размер рассчитали на основании медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 рубль.

Прожиточный минимум используют, чтобы оценить нуждаемость граждан при оказании государственной поддержки. К нему привязаны многие виды льгот и пособий, в том числе выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам.

Как сообщал в начале июня президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, к медианной зарплате привяжут и минимальный размер оплаты труда. В 2025 году МРОТ составит от нее 48 процентов, или 22 тысячи рублей. Затем соотношение будет увеличиваться, чтобы к 2030-му МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц.
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