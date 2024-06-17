https://ria.ru/20240617/mid-1953423110.html
В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине
В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине
Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, заявили в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:47
2024-06-17T14:47
2024-06-17T14:55
китай
в мире
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, заявили в понедельник РИА Новости в МИД КНР.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, решительно и активно содействовал проведению мирных переговорам", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать заявления российского президента.В МИД КНР напомнили, что в феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по политическому урегулированию украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмену односторонних санкций. Вместе с тем в ведомстве добавили, что в мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран."Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса", - указали в ведомстве.При этом в МИД КНР не ответили на вопрос о том, готов ли будет Пекин предоставить площадку для диалога Москвы и Киева, если стороны договорятся начать мирные переговоры.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
https://ria.ru/20240214/vsu-1927337897.html
китай
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3f8e8c334fed05d8e1fe39d78e0d4616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, украина, россия, владимир путин
Китай, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине
КНР продолжит прилагать усилия для содействия урегулированию кризиса на Украине
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, заявили в понедельник РИА Новости в МИД КНР.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
«
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, решительно и активно содействовал проведению мирных переговорам", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать заявления российского президента.
В МИД КНР напомнили, что в феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по политическому урегулированию украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмену односторонних санкций. Вместе с тем в ведомстве добавили, что в мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
"Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса", - указали в ведомстве.
При этом в МИД КНР не ответили на вопрос о том, готов ли будет Пекин предоставить площадку для диалога Москвы и Киева, если стороны договорятся начать мирные переговоры.