https://ria.ru/20240617/mid-1953423110.html

В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине

В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине - РИА Новости, 17.06.2024

В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине

Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, заявили в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:47

2024-06-17T14:47

2024-06-17T14:55

китай

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владимир путин

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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, заявили в понедельник РИА Новости в МИД КНР.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, решительно и активно содействовал проведению мирных переговорам", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать заявления российского президента.В МИД КНР напомнили, что в феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по политическому урегулированию украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмену односторонних санкций. Вместе с тем в ведомстве добавили, что в мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран."Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса", - указали в ведомстве.При этом в МИД КНР не ответили на вопрос о том, готов ли будет Пекин предоставить площадку для диалога Москвы и Киева, если стороны договорятся начать мирные переговоры.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html

https://ria.ru/20240214/vsu-1927337897.html

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китай, в мире, украина, россия, владимир путин