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В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
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14:47 17.06.2024 (обновлено: 14:55 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/mid-1953423110.html
В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине
В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине
Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, заявили в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:47
2024-06-17T14:55
китай
в мире
украина
россия
владимир путин
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, заявили в понедельник РИА Новости в МИД КНР.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, решительно и активно содействовал проведению мирных переговорам", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать заявления российского президента.В МИД КНР напомнили, что в феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по политическому урегулированию украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмену односторонних санкций. Вместе с тем в ведомстве добавили, что в мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран."Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса", - указали в ведомстве.При этом в МИД КНР не ответили на вопрос о том, готов ли будет Пекин предоставить площадку для диалога Москвы и Киева, если стороны договорятся начать мирные переговоры.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
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китай, в мире, украина, россия, владимир путин
Китай, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
В Китае оценили мирные предложения Путина по Украине

КНР продолжит прилагать усилия для содействия урегулированию кризиса на Украине

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса, заявили в понедельник РИА Новости в МИД КНР.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин
6 мая, 16:42
«
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, решительно и активно содействовал проведению мирных переговорам", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать заявления российского президента.
В МИД КНР напомнили, что в феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по политическому урегулированию украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмену односторонних санкций. Вместе с тем в ведомстве добавили, что в мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
"Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса", - указали в ведомстве.
При этом в МИД КНР не ответили на вопрос о том, готов ли будет Пекин предоставить площадку для диалога Москвы и Киева, если стороны договорятся начать мирные переговоры.
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"Поворотный момент". В Китае сделали заявление о конфликте на Украине
14 февраля, 14:39
 
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