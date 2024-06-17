https://ria.ru/20240617/medvedev-1953370595.html

Медведев призвал требовать от компаний репараций за колониальную политику

Медведев призвал требовать от компаний репараций за колониальную политику - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев призвал требовать от компаний репараций за колониальную политику

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает справедливым требовать репараций за колониальную политику не только от стран, но и от... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:39

2024-06-17T11:39

2024-06-17T13:53

россия

дмитрий медведев

единая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает справедливым требовать репараций за колониальную политику не только от стран, но и от крупных частных финансовых компаний. "Я думаю, что справедливо требовать репарации не только от государств, которые обязаны заплатить цену за свою колониальную политику, но и от крупных частных финансовых учреждений бывших колоний, которые существуют и поныне. Они всем тоже известны. Это и британские, и французские, нидерландские, испанские, и португальские", - сказал Медведев на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!".

https://ria.ru/20240228/duda-1929996052.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия