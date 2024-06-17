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Медведев призвал требовать от компаний репараций за колониальную политику - РИА Новости, 17.06.2024
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11:39 17.06.2024 (обновлено: 13:53 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953370595.html
Медведев призвал требовать от компаний репараций за колониальную политику
Медведев призвал требовать от компаний репараций за колониальную политику - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев призвал требовать от компаний репараций за колониальную политику
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает справедливым требовать репараций за колониальную политику не только от стран, но и от... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:39
2024-06-17T13:53
россия
дмитрий медведев
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает справедливым требовать репараций за колониальную политику не только от стран, но и от крупных частных финансовых компаний. "Я думаю, что справедливо требовать репарации не только от государств, которые обязаны заплатить цену за свою колониальную политику, но и от крупных частных финансовых учреждений бывших колоний, которые существуют и поныне. Они всем тоже известны. Это и британские, и французские, нидерландские, испанские, и португальские", - сказал Медведев на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!".
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал требовать от компаний репараций за колониальную политику

Медведев: надо требовать репараций не только от стран, но и от компаний

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает справедливым требовать репараций за колониальную политику не только от стран, но и от крупных частных финансовых компаний.
«
"Я думаю, что справедливо требовать репарации не только от государств, которые обязаны заплатить цену за свою колониальную политику, но и от крупных частных финансовых учреждений бывших колоний, которые существуют и поныне. Они всем тоже известны. Это и британские, и французские, нидерландские, испанские, и португальские", - сказал Медведев на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!".
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