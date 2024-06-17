Медведев призвал требовать от компаний репараций за колониальную политику
Медведев: надо требовать репараций не только от стран, но и от компаний
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает справедливым требовать репараций за колониальную политику не только от стран, но и от крупных частных финансовых компаний.
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"Я думаю, что справедливо требовать репарации не только от государств, которые обязаны заплатить цену за свою колониальную политику, но и от крупных частных финансовых учреждений бывших колоний, которые существуют и поныне. Они всем тоже известны. Это и британские, и французские, нидерландские, испанские, и португальские", - сказал Медведев на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!".
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