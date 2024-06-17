https://ria.ru/20240617/medvedev-1953363290.html

Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил Медведев

Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024

Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил Медведев

Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим санкции странам, сообщил председатель ЕР Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:20

2024-06-17T11:20

2024-06-17T14:28

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим санкции странам, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Можно заняться и систематизацией, и подсчетом ущерба пострадавшим странам от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Таких государств наберется не мало. И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".

https://ria.ru/20240617/medvedev-1953363193.html

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