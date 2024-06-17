Рейтинг@Mail.ru
Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 17.06.2024 (обновлено: 14:28 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953363290.html
Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил Медведев
Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024
Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил Медведев
Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим санкции странам, сообщил председатель ЕР Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:20
2024-06-17T14:28
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953404730_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_872939b03f6e272d45793d417f40cd3d.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим санкции странам, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Можно заняться и систематизацией, и подсчетом ущерба пострадавшим странам от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Таких государств наберется не мало. И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953363193.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953404730_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b5d474aa2747da68e45fcf6797762949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил Медведев

Медведев: РФ подсчитает полученный от санкций ущерб и в дальнейшем его предъявит

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим санкции странам, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Можно заняться и систематизацией, и подсчетом ущерба пострадавшим странам от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Таких государств наберется не мало. И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи
Вчера, 11:19
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала