Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил Медведев
Медведев: РФ подсчитает полученный от санкций ущерб и в дальнейшем его предъявит
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим санкции странам, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Можно заняться и систематизацией, и подсчетом ущерба пострадавшим странам от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Таких государств наберется не мало. И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".