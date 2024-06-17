https://ria.ru/20240617/medvedev-1953363193.html

Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи

Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:19

2024-06-17T11:19

2024-06-17T14:18

дмитрий медведев

россия

единая россия

гренада

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма."Реализация на практике вот этой позиции требует создание реестра потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма, выплаты возможных компенсаций. Ну понятно, это все очень непросто, и понятно, платить никто не хочет, но примеры эму уже есть", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".В качестве примера Медведев привел требование властей Гренады от британского ЦБ репараций за торговлю рабами в 18-м веке. При этом он высказал мнение, что "наследники колониальных империй будут делать все, чтобы не допустить справедливого решения подобных вопросов"."Хотя, казалось бы, для того же самого Лондона пришло время закрыть эту позорную страницу истории и прекратить уклоняться от ответственности за ранее совершенные преступления", - добавил он.

https://ria.ru/20240402/kolonii-1937414705.html

россия

гренада

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дмитрий медведев, россия, единая россия, гренада, центральный банк рф (цб рф)