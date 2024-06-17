https://ria.ru/20240617/medvedev-1953363193.html
Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи
Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:19
2024-06-17T11:19
2024-06-17T14:18
дмитрий медведев
россия
единая россия
гренада
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма."Реализация на практике вот этой позиции требует создание реестра потерь от преступлений колониальной эпохи и неоколониализма, выплаты возможных компенсаций. Ну понятно, это все очень непросто, и понятно, платить никто не хочет, но примеры эму уже есть", - сказал он на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального Движения "За свободу наций!".В качестве примера Медведев привел требование властей Гренады от британского ЦБ репараций за торговлю рабами в 18-м веке. При этом он высказал мнение, что "наследники колониальных империй будут делать все, чтобы не допустить справедливого решения подобных вопросов"."Хотя, казалось бы, для того же самого Лондона пришло время закрыть эту позорную страницу истории и прекратить уклоняться от ответственности за ранее совершенные преступления", - добавил он.
https://ria.ru/20240402/kolonii-1937414705.html
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дмитрий медведев, россия, единая россия, гренада, центральный банк рф (цб рф)
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, Гренада, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи
Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений неоколониализма