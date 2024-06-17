Рейтинг@Mail.ru
Десять спасателей второй день ищут пропавшую в море у Сочи девушку - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 17.06.2024 (обновлено: 15:26 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/mchs-1953432496.html
Десять спасателей второй день ищут пропавшую в море у Сочи девушку
Десять спасателей второй день ищут пропавшую в море у Сочи девушку - РИА Новости, 17.06.2024
Десять спасателей второй день ищут пропавшую в море у Сочи девушку
Десять спасателей на катерах второй день ищут девушку 20 лет, которая пропала в море у Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:18
2024-06-17T15:26
происшествия
россия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953434162_202:0:1446:700_1920x0_80_0_0_06d973c1c7b71e295a1b6e2da2c9a776.jpg
СОЧИ, 17 июн - РИА Новости. Десять спасателей на катерах второй день ищут девушку 20 лет, которая пропала в море у Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. По данным отряда, информация о происшествии поступила через экстренную службу 112 в воскресенье. Спасатели обследовали зону берега, а после - акваторию от "Ривьеры" до микрорайона Мамайка. "Сотрудники Южного РПСО на спасательном катере МЧС России вышли в море для продолжения поиска 20-летней девушки, пропавшей вчера в акватории пляжа "Ривьера", - сказано в сообщении пресс-службы ЮРПСО. Отмечается, что поисковые работы еще продолжаются. Как пояснили РИА Новости в отряде, в воскресенье пропавшую искали пару часов утром, после в море начался шторм, поэтому поисковые мероприятия возобновили лишь в понедельник. Сейчас к поиску привлечены десять спасателей, два катера и один автомобиль, уточнили агентству в ЮРПСО.
https://ria.ru/20240503/voennye-1943780454.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953434162_513:0:1446:700_1920x0_80_0_0_5e5932bcee2bf13b6863a0f017116766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Десять спасателей второй день ищут пропавшую в море у Сочи девушку

Десять спасателей на катерах второй день ищут пропавшую в море у Сочи девушку

© ЮРПСО МЧС России/ВКонтактеСпасатели МЧС ведут поиск пропавшей в море у Сочи девушки. 17 июня 2024
Спасатели МЧС ведут поиск пропавшей в море у Сочи девушки. 17 июня 2024
© ЮРПСО МЧС России/ВКонтакте
Спасатели МЧС ведут поиск пропавшей в море у Сочи девушки. 17 июня 2024
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 июн - РИА Новости. Десять спасателей на катерах второй день ищут девушку 20 лет, которая пропала в море у Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
По данным отряда, информация о происшествии поступила через экстренную службу 112 в воскресенье. Спасатели обследовали зону берега, а после - акваторию от "Ривьеры" до микрорайона Мамайка.
"Сотрудники Южного РПСО на спасательном катере МЧС России вышли в море для продолжения поиска 20-летней девушки, пропавшей вчера в акватории пляжа "Ривьера", - сказано в сообщении пресс-службы ЮРПСО.
Отмечается, что поисковые работы еще продолжаются. Как пояснили РИА Новости в отряде, в воскресенье пропавшую искали пару часов утром, после в море начался шторм, поэтому поисковые мероприятия возобновили лишь в понедельник. Сейчас к поиску привлечены десять спасателей, два катера и один автомобиль, уточнили агентству в ЮРПСО.
Вертолет Ми-26Т - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Черноморский флот и МЧС ищут военных, унесенных в открытое море
3 мая, 22:47
 
ПроисшествияРоссияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала