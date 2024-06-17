https://ria.ru/20240617/mchs-1953432496.html

Десять спасателей второй день ищут пропавшую в море у Сочи девушку

Десять спасателей второй день ищут пропавшую в море у Сочи девушку - РИА Новости, 17.06.2024

Десять спасателей второй день ищут пропавшую в море у Сочи девушку

Десять спасателей на катерах второй день ищут девушку 20 лет, которая пропала в море у Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:18

2024-06-17T15:18

2024-06-17T15:26

происшествия

россия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 17 июн - РИА Новости. Десять спасателей на катерах второй день ищут девушку 20 лет, которая пропала в море у Сочи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. По данным отряда, информация о происшествии поступила через экстренную службу 112 в воскресенье. Спасатели обследовали зону берега, а после - акваторию от "Ривьеры" до микрорайона Мамайка. "Сотрудники Южного РПСО на спасательном катере МЧС России вышли в море для продолжения поиска 20-летней девушки, пропавшей вчера в акватории пляжа "Ривьера", - сказано в сообщении пресс-службы ЮРПСО. Отмечается, что поисковые работы еще продолжаются. Как пояснили РИА Новости в отряде, в воскресенье пропавшую искали пару часов утром, после в море начался шторм, поэтому поисковые мероприятия возобновили лишь в понедельник. Сейчас к поиску привлечены десять спасателей, два катера и один автомобиль, уточнили агентству в ЮРПСО.

https://ria.ru/20240503/voennye-1943780454.html

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происшествия, россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)