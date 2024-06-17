https://ria.ru/20240617/mchs-1953401120.html

В Москве спасли человека из горящего здания "Жилищника"

В Москве спасли человека из горящего здания "Жилищника" - РИА Новости, 17.06.2024

В Москве спасли человека из горящего здания "Жилищника"

Из горящего здания "Жилищника" на юге Москвы спасен один человек, открытый огонь потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:20

2024-06-17T13:20

2024-06-17T14:16

происшествия

москва

жилищник

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Из горящего здания "Жилищника" на юге Москвы спасен один человек, открытый огонь потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы. "На пожаре в Москве спасен человек. На юге столицы возгорание произошло в административном здании. Открытое горение уже ликвидировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают более 70 специалистов и 21 единица техники. Подчеркивается, что сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240617/mchs-1953379891.html

москва

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происшествия, москва, жилищник