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В Москве спасли человека из горящего здания "Жилищника"
В Москве спасли человека из горящего здания "Жилищника" - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве спасли человека из горящего здания "Жилищника"
Из горящего здания "Жилищника" на юге Москвы спасен один человек, открытый огонь потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:20
2024-06-17T13:20
2024-06-17T14:16
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Из горящего здания "Жилищника" на юге Москвы спасен один человек, открытый огонь потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы. "На пожаре в Москве спасен человек. На юге столицы возгорание произошло в административном здании. Открытое горение уже ликвидировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают более 70 специалистов и 21 единица техники. Подчеркивается, что сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва, жилищник
Происшествия, Москва, Жилищник
В Москве спасли человека из горящего здания "Жилищника"
МЧС: из горящего здания "Жилищника" на юге Москвы спасен один человек
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Из горящего здания "Жилищника" на юге Москвы спасен один человек, открытый огонь потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар возник в трехэтажном здании ГБУ "Жилищник" на юге Москвы, люди эвакуированы.
«
"На пожаре в Москве спасен человек. На юге столицы возгорание произошло в административном здании. Открытое горение уже ликвидировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают более 70 специалистов и 21 единица техники. Подчеркивается, что сведений о пострадавших не поступало.