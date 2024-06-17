https://ria.ru/20240617/mchs-1953379891.html

В Новороссийске восьмые сутки тушат пожар на мусорном полигоне

В Новороссийске восьмые сутки тушат пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 17.06.2024

В Новороссийске восьмые сутки тушат пожар на мусорном полигоне

Спасатели восьмые сутки тушат пожар на мусорном полигоне под Новороссийском в Краснодарском крае, площадь возгорания сократилась до 80 квадратных метров,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:13

2024-06-17T12:13

2024-06-17T13:04

происшествия

краснодарский край

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Спасатели восьмые сутки тушат пожар на мусорном полигоне под Новороссийском в Краснодарском крае, площадь возгорания сократилась до 80 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом главном управлении МЧС. Спасатели 9 июня информировали о возгорании мусорного полигона в селе Борисовка города Новороссийска. Примерная площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В 21.29 мск этого же дня мэр города Андрей Кравченко сообщил о локализации пожара. Открытое горение спасатели ликвидировали 10 июня, а уже 11 июня площадь возгорания уменьшилась до 300 квадратных метров. "Проводятся работы по изоляции зоны тления путем насыпа грунта и проливкой огнетушащих веществ. Зона активного тления составляет 80 квадратных метров", - говорится в сообщении. В тушении задействованы 20 единиц техники и 46 человек личного состава.

https://ria.ru/20240617/pozhar-1953328615.html

краснодарский край

новороссийск

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происшествия, краснодарский край, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)