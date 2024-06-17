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Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО - РИА Новости, 17.06.2024
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16:29 17.06.2024
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Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО
Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО - РИА Новости, 17.06.2024
Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО
Магаданские волонтеры наладили связь с хирургами медвзвода и теперь изготавливают перевязочный материал, кровоостанавливающие тампоны, собирают средства на... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:29
2024-06-17T16:29
надежные люди
магадан
магаданская область
сво
медикаменты
волонтеры
гуманитарная помощь
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МАГАДАН, 17 июн — РИА Новости. Магаданские волонтеры наладили связь с хирургами медвзвода и теперь изготавливают перевязочный материал, кровоостанавливающие тампоны, собирают средства на закупку оборудования для бойцов СВО, сообщила журналистам администратор группы волонтеров "Помощь раненым. Магадан" Лариса Ермоленко. &quot;Мы год работали с эвакуационным медвзводом магаданцев вслепую, на интуиции. Достать телефон полевых врачей – не самая сложная задача, но связаться с ребятами – отдельная история. Иногда чтобы позвонить, бойцам надо преодолеть километров пять. Конечно, никто этого делать не будет. Но нашу группу фронтовые медики знают, говорят, наш груз до них всегда доходит. А теперь мы будем точно понимать, какая помощь от нас требуется непосредственно сейчас&quot;, — рассказала Ермоленко.Она добавила, что к отправке сейчас готовы мединструменты, которые приобрела одна из жительниц региона, термоодеяла, специальные дождевики для обуви, медицинское белье, партия жгутов. Сейчас волонтеры приступили к созданию очередной партии перевязочного материала.
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магадан, магаданская область, сво, медикаменты, волонтеры, гуманитарная помощь
Надежные люди, Магадан, Магаданская область, СВО, Медикаменты, Волонтеры, Гуманитарная помощь

Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО

© Фото : Vоенкор49Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО
Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Vоенкор49
Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО
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МАГАДАН, 17 июн — РИА Новости. Магаданские волонтеры наладили связь с хирургами медвзвода и теперь изготавливают перевязочный материал, кровоостанавливающие тампоны, собирают средства на закупку оборудования для бойцов СВО, сообщила журналистам администратор группы волонтеров "Помощь раненым. Магадан" Лариса Ермоленко.
«

"Мы год работали с эвакуационным медвзводом магаданцев вслепую, на интуиции. Достать телефон полевых врачей – не самая сложная задача, но связаться с ребятами – отдельная история. Иногда чтобы позвонить, бойцам надо преодолеть километров пять. Конечно, никто этого делать не будет. Но нашу группу фронтовые медики знают, говорят, наш груз до них всегда доходит. А теперь мы будем точно понимать, какая помощь от нас требуется непосредственно сейчас", — рассказала Ермоленко.

Она добавила, что к отправке сейчас готовы мединструменты, которые приобрела одна из жительниц региона, термоодеяла, специальные дождевики для обуви, медицинское белье, партия жгутов. Сейчас волонтеры приступили к созданию очередной партии перевязочного материала.
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Надежные людиМагаданМагаданская областьСВОМедикаментыВолонтерыГуманитарная помощь
 
 
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