https://ria.ru/20240617/material-1953453550.html

Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО

Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО - РИА Новости, 17.06.2024

Магаданские волонтеры создают перевязочный материал для бойцов СВО

Магаданские волонтеры наладили связь с хирургами медвзвода и теперь изготавливают перевязочный материал, кровоостанавливающие тампоны, собирают средства на... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:29

2024-06-17T16:29

2024-06-17T16:29

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магаданская область

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медикаменты

волонтеры

гуманитарная помощь

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МАГАДАН, 17 июн — РИА Новости. Магаданские волонтеры наладили связь с хирургами медвзвода и теперь изготавливают перевязочный материал, кровоостанавливающие тампоны, собирают средства на закупку оборудования для бойцов СВО, сообщила журналистам администратор группы волонтеров "Помощь раненым. Магадан" Лариса Ермоленко. "Мы год работали с эвакуационным медвзводом магаданцев вслепую, на интуиции. Достать телефон полевых врачей – не самая сложная задача, но связаться с ребятами – отдельная история. Иногда чтобы позвонить, бойцам надо преодолеть километров пять. Конечно, никто этого делать не будет. Но нашу группу фронтовые медики знают, говорят, наш груз до них всегда доходит. А теперь мы будем точно понимать, какая помощь от нас требуется непосредственно сейчас", — рассказала Ермоленко.Она добавила, что к отправке сейчас готовы мединструменты, которые приобрела одна из жительниц региона, термоодеяла, специальные дождевики для обуви, медицинское белье, партия жгутов. Сейчас волонтеры приступили к созданию очередной партии перевязочного материала.

https://ria.ru/20240427/podarki-1942721950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

магадан, магаданская область, сво, медикаменты, волонтеры, гуманитарная помощь