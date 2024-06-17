https://ria.ru/20240617/mask-1953311521.html

"Телефонов не будет". Илон Маск сделал зловещее предсказание

"Телефонов не будет". Илон Маск сделал зловещее предсказание - РИА Новости, 17.06.2024

"Телефонов не будет". Илон Маск сделал зловещее предсказание

американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T06:23

2024-06-17T06:23

2024-06-17T06:23

технологии

илон маск

в мире

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, для общения им понадобятся мозговые импланты, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X."А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?" — поинтересовался у пользователей соцсети автор пародийного аккаунта Not Elon Musk.В свою очередь сам Маск прокомментировал пост, заявив, что в будущем мобильные девайсы совсем не понадобится."В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink", — ответил Маск в комментарии к посту.В январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. Тогда бизнесмен отмечал, что первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы "силой мысли".Тогда же Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям. Следующий проект называется Blindsight.

https://ria.ru/20240527/neuralink-1948517745.html

https://ria.ru/20240321/implant-1934585639.html

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технологии, илон маск, в мире