https://ria.ru/20240617/malchik-1953345120.html
Глава Новороссийска навестил мальчика, найденного в мае без родителей
Глава Новороссийска навестил мальчика, найденного в мае без родителей - РИА Новости, 17.06.2024
Глава Новороссийска навестил мальчика, найденного в мае без родителей
Глава города Новороссийска Андрей Кравченко навестил мальчика, который в мае был найден в селе Кирилловка без родителей, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:41
2024-06-17T10:41
2024-06-17T10:41
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава города Новороссийска Андрей Кравченко навестил мальчика, который в мае был найден в селе Кирилловка без родителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "История маленького мальчика оставила неизгладимый след в сердцах новороссийцев. При непонятных обстоятельствах поздним вечером 21 мая он был найден один на улице. Напуганный ребенок не говорил ни слова. К поискам родственников потерявшегося мальчика приступили мгновенно", – цитирует пресс-служба Кравченко. Он добавил, что новороссийский социально–реабилитационный центр в тот период был закрыт на карантин по ветряной оспе, поэтому ребенка отправили в абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. "Дети – это самое ценное, что есть в нашей жизни. Не понимаю, что могло произойти тем вечером и не могу оставаться в стороне", - сказал Кравченко. Глава города пообщался со специалистами центра, которые сообщили, что здоровью малыша ничего не угрожает. Ежедневно с ним работают опытные психологи и социальные педагоги. Ребенка окружили заботой, сейчас он социализировался, идет на контакт, играет с другими детьми, посещает комнату психологической разгрузки. Правоохранительные органы продолжают проводить соответствующие разыскные мероприятия. "Большая просьба ко всем, не оставаться в стороне и в случае владения какой-либо информацией о родственниках мальчика, обязательно сообщить в правоохранительные органы", - призвал Кравченко.
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), происшествия
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Происшествия
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава города Новороссийска Андрей Кравченко навестил мальчика, который в мае был найден в селе Кирилловка без родителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"История маленького мальчика оставила неизгладимый след в сердцах новороссийцев. При непонятных обстоятельствах поздним вечером 21 мая он был найден один на улице. Напуганный ребенок не говорил ни слова. К поискам родственников потерявшегося мальчика приступили мгновенно", – цитирует пресс-служба Кравченко.
Он добавил, что новороссийский социально–реабилитационный центр в тот период был закрыт на карантин по ветряной оспе, поэтому ребенка отправили в абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
"Дети – это самое ценное, что есть в нашей жизни. Не понимаю, что могло произойти тем вечером и не могу оставаться в стороне", - сказал Кравченко.
Глава города пообщался со специалистами центра, которые сообщили, что здоровью малыша ничего не угрожает. Ежедневно с ним работают опытные психологи и социальные педагоги. Ребенка окружили заботой, сейчас он социализировался, идет на контакт, играет с другими детьми, посещает комнату психологической разгрузки. Правоохранительные органы продолжают проводить соответствующие разыскные мероприятия.
"Большая просьба ко всем, не оставаться в стороне и в случае владения какой-либо информацией о родственниках мальчика, обязательно сообщить в правоохранительные органы", - призвал Кравченко.