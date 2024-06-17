https://ria.ru/20240617/malchik-1953345120.html

Глава Новороссийска навестил мальчика, найденного в мае без родителей

Глава Новороссийска навестил мальчика, найденного в мае без родителей - РИА Новости, 17.06.2024

Глава Новороссийска навестил мальчика, найденного в мае без родителей

Глава города Новороссийска Андрей Кравченко навестил мальчика, который в мае был найден в селе Кирилловка без родителей, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:41

2024-06-17T10:41

2024-06-17T10:41

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава города Новороссийска Андрей Кравченко навестил мальчика, который в мае был найден в селе Кирилловка без родителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "История маленького мальчика оставила неизгладимый след в сердцах новороссийцев. При непонятных обстоятельствах поздним вечером 21 мая он был найден один на улице. Напуганный ребенок не говорил ни слова. К поискам родственников потерявшегося мальчика приступили мгновенно", – цитирует пресс-служба Кравченко. Он добавил, что новороссийский социально–реабилитационный центр в тот период был закрыт на карантин по ветряной оспе, поэтому ребенка отправили в абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. "Дети – это самое ценное, что есть в нашей жизни. Не понимаю, что могло произойти тем вечером и не могу оставаться в стороне", - сказал Кравченко. Глава города пообщался со специалистами центра, которые сообщили, что здоровью малыша ничего не угрожает. Ежедневно с ним работают опытные психологи и социальные педагоги. Ребенка окружили заботой, сейчас он социализировался, идет на контакт, играет с другими детьми, посещает комнату психологической разгрузки. Правоохранительные органы продолжают проводить соответствующие разыскные мероприятия. "Большая просьба ко всем, не оставаться в стороне и в случае владения какой-либо информацией о родственниках мальчика, обязательно сообщить в правоохранительные органы", - призвал Кравченко.

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), происшествия