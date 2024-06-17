https://ria.ru/20240617/malayziya-1953473646.html

Премьер Малайзии анонсировал процедуры по вступлению в БРИКС

Премьер Малайзии анонсировал процедуры по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 17.06.2024

Премьер Малайзии анонсировал процедуры по вступлению в БРИКС

Малайзия скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС, заявил малазийский премьер Анвар Ибрагим в беседе с основателем китайского информационного... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:07

2024-06-17T17:07

2024-06-17T17:07

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малайзия

брикс

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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Малайзия скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС, заявил малазийский премьер Анвар Ибрагим в беседе с основателем китайского информационного портала "Гуаньча" Ли Шимо. Фрагменты беседы приводятся на сайте портала. "Мы уже изложили нашу политику и уже приняли решение. Мы скоро начнем проходить официальные процедуры", - сказал Ибрагим, отвечая на вопрос о том, "когда Малайзия присоединится к БРИКС". Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, малайзия, брикс