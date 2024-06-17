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Премьер Малайзии анонсировал процедуры по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 17.06.2024
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17:07 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/malayziya-1953473646.html
Премьер Малайзии анонсировал процедуры по вступлению в БРИКС
Премьер Малайзии анонсировал процедуры по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 17.06.2024
Премьер Малайзии анонсировал процедуры по вступлению в БРИКС
Малайзия скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС, заявил малазийский премьер Анвар Ибрагим в беседе с основателем китайского информационного... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:07
2024-06-17T17:07
в мире
малайзия
брикс
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Малайзия скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС, заявил малазийский премьер Анвар Ибрагим в беседе с основателем китайского информационного портала "Гуаньча" Ли Шимо. Фрагменты беседы приводятся на сайте портала. "Мы уже изложили нашу политику и уже приняли решение. Мы скоро начнем проходить официальные процедуры", - сказал Ибрагим, отвечая на вопрос о том, "когда Малайзия присоединится к БРИКС". Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html
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в мире, малайзия, брикс
В мире, Малайзия, БРИКС
Премьер Малайзии анонсировал процедуры по вступлению в БРИКС

Премьер Ибрагим: Малайзия скоро начнет процедуры по вступлению в БРИКС

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкВид на город со смотровой площадки телебашни Менара Куала-Лумпур
Вид на город со смотровой площадки телебашни Менара Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Вид на город со смотровой площадки телебашни Менара Куала-Лумпур . Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Малайзия скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС, заявил малазийский премьер Анвар Ибрагим в беседе с основателем китайского информационного портала "Гуаньча" Ли Шимо.
Фрагменты беседы приводятся на сайте портала.
"Мы уже изложили нашу политику и уже приняли решение. Мы скоро начнем проходить официальные процедуры", - сказал Ибрагим, отвечая на вопрос о том, "когда Малайзия присоединится к БРИКС".
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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