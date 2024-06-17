https://ria.ru/20240617/makron-1953503777.html
Партия Макрона боится выдвигать своих кандидатов в 60 округах
Партия Макрона боится выдвигать своих кандидатов в 60 округах - РИА Новости, 17.06.2024
Партия Макрона боится выдвигать своих кандидатов в 60 округах
Партия президента Франции Эммануэля Макрона не станет выдвигать своих кандидатов в порядка 60 округах, опасаясь провальных результатов на выборах в парламент,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:37
2024-06-17T18:37
2024-06-17T18:37
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выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Партия президента Франции Эммануэля Макрона не станет выдвигать своих кандидатов в порядка 60 округах, опасаясь провальных результатов на выборах в парламент, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. "Партия "Возрождение" и её союзники не будут представлены в ряде избирательных округов на выборах в парламент 30 июня и 7 июля. Есть несколько избирательных округов, около шестидесяти, где мы знаем, что наши кандидаты находятся не в лучшем положении, чтобы избежать победы крайне левых и правых, и в этих случаях мы поддержим другого кандидата", - сообщил он в эфире радиостанции RTL. В частности, коалиция не станет выдвигать своих кандидатов против экс-президента Франции Франсуа Олланда, баллотирующегося от левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI), а также в округах, где сильна поддержка правых или левых. Для получения абсолютного большинства в парламенте президентской коалиции необходимо получить 289 мест. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция получит менее 20% голосов.
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https://ria.ru/20240617/ifop-1953434689.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, франсуа олланд, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Франсуа Олланд, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Партия Макрона боится выдвигать своих кандидатов в 60 округах
Атталь: коалиция Макрона не выдвинет кандидатов в 60 округах, боясь провала