Рейтинг@Mail.ru
Партия Макрона боится выдвигать своих кандидатов в 60 округах - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/makron-1953503777.html
Партия Макрона боится выдвигать своих кандидатов в 60 округах
Партия Макрона боится выдвигать своих кандидатов в 60 округах - РИА Новости, 17.06.2024
Партия Макрона боится выдвигать своих кандидатов в 60 округах
Партия президента Франции Эммануэля Макрона не станет выдвигать своих кандидатов в порядка 60 округах, опасаясь провальных результатов на выборах в парламент,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:37
2024-06-17T18:37
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
франсуа олланд
европарламент
выборы в европарламент — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934295713_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_2834359bbf9f19d57e49a96ac12ab4cd.jpg
ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Партия президента Франции Эммануэля Макрона не станет выдвигать своих кандидатов в порядка 60 округах, опасаясь провальных результатов на выборах в парламент, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. "Партия "Возрождение" и её союзники не будут представлены в ряде избирательных округов на выборах в парламент 30 июня и 7 июля. Есть несколько избирательных округов, около шестидесяти, где мы знаем, что наши кандидаты находятся не в лучшем положении, чтобы избежать победы крайне левых и правых, и в этих случаях мы поддержим другого кандидата", - сообщил он в эфире радиостанции RTL. В частности, коалиция не станет выдвигать своих кандидатов против экс-президента Франции Франсуа Олланда, баллотирующегося от левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI), а также в округах, где сильна поддержка правых или левых. Для получения абсолютного большинства в парламенте президентской коалиции необходимо получить 289 мест. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция получит менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240610/bfmtv-1951911838.html
https://ria.ru/20240617/ifop-1953434689.html
https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952308604.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934295713_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_1e480bdb921cfa5fc4fea679825f9291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, франсуа олланд, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Франсуа Олланд, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Партия Макрона боится выдвигать своих кандидатов в 60 округах

Атталь: коалиция Макрона не выдвинет кандидатов в 60 округах, боясь провала

© AP Photo / Yoan ValatЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Партия президента Франции Эммануэля Макрона не станет выдвигать своих кандидатов в порядка 60 округах, опасаясь провальных результатов на выборах в парламент, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
"Партия "Возрождение" и её союзники не будут представлены в ряде избирательных округов на выборах в парламент 30 июня и 7 июля. Есть несколько избирательных округов, около шестидесяти, где мы знаем, что наши кандидаты находятся не в лучшем положении, чтобы избежать победы крайне левых и правых, и в этих случаях мы поддержим другого кандидата", - сообщил он в эфире радиостанции RTL.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Премьер Франции попросил об отставке после проигрыша партии Макрона
10 июня, 12:02
В частности, коалиция не станет выдвигать своих кандидатов против экс-президента Франции Франсуа Олланда, баллотирующегося от левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI), а также в округах, где сильна поддержка правых или левых.
Для получения абсолютного большинства в парламенте президентской коалиции необходимо получить 289 мест.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Опрос показал, сколько французов готовы голосовать за Макрона
Вчера, 15:24
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция получит менее 20% голосов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Евродепутат объяснил провал партии Макрона на выборах в Европарламент
12 июня, 03:32
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальФрансуа ОлландЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала