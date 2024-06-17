https://ria.ru/20240617/lsm-1953504782.html

Латвийский театр запретил спектакли на русском языке

Латвийский театр запретил спектакли на русском языке - РИА Новости, 17.06.2024

Латвийский театр запретил спектакли на русском языке

Латвийский национальный театр ввел мораторий на спектакли на русском языке на своей сцене и разорвал соглашение о гастролях спектакля российского режиссера,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:40

2024-06-17T18:40

2024-06-17T18:48

украина

россия

дмитрий крымов

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Латвийский национальный театр ввел мораторий на спектакли на русском языке на своей сцене и разорвал соглашение о гастролях спектакля российского режиссера, намеченных на сентябрь, сообщает портал LSM со ссылкой на гендиректора театра. По сообщению портала, театр разорвал соглашение об аренде с организаторами гастролей спектакля режиссера Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего", запланированных в сентябре. Уточняется, что театр водит мораторий на гастроли на русском языке до окончания военных действий на Украине. "Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке", - приводит портал отрывок из заявления гендиректора театра Мариса Витолса. Портал отмечает, что прежнее решение театра принять у себя гастроли режиссера из России "вызвало недоумение части общественности".

https://ria.ru/20231102/ukraina-1906830464.html

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украина, россия, дмитрий крымов