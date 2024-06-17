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Латвийский театр запретил спектакли на русском языке - РИА Новости, 17.06.2024
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18:40 17.06.2024 (обновлено: 18:48 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/lsm-1953504782.html
Латвийский театр запретил спектакли на русском языке
Латвийский театр запретил спектакли на русском языке - РИА Новости, 17.06.2024
Латвийский театр запретил спектакли на русском языке
Латвийский национальный театр ввел мораторий на спектакли на русском языке на своей сцене и разорвал соглашение о гастролях спектакля российского режиссера,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:40
2024-06-17T18:48
украина
россия
дмитрий крымов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Латвийский национальный театр ввел мораторий на спектакли на русском языке на своей сцене и разорвал соглашение о гастролях спектакля российского режиссера, намеченных на сентябрь, сообщает портал LSM со ссылкой на гендиректора театра. По сообщению портала, театр разорвал соглашение об аренде с организаторами гастролей спектакля режиссера Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего", запланированных в сентябре. Уточняется, что театр водит мораторий на гастроли на русском языке до окончания военных действий на Украине. "Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке", - приводит портал отрывок из заявления гендиректора театра Мариса Витолса. Портал отмечает, что прежнее решение театра принять у себя гастроли режиссера из России "вызвало недоумение части общественности".
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украина, россия, дмитрий крымов
Украина, Россия, Дмитрий Крымов
Латвийский театр запретил спектакли на русском языке

LSM: Латвийский национальный театр ввел мораторий на спектакли на русском языке

CC BY-SA 4.0 / Somynameis (cropped) / Nacionālais teātrisЗдание Латвийского национального театра в Риге
Здание Латвийского национального театра в Риге - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Somynameis (cropped) / Nacionālais teātris
Здание Латвийского национального театра в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Латвийский национальный театр ввел мораторий на спектакли на русском языке на своей сцене и разорвал соглашение о гастролях спектакля российского режиссера, намеченных на сентябрь, сообщает портал LSM со ссылкой на гендиректора театра.
По сообщению портала, театр разорвал соглашение об аренде с организаторами гастролей спектакля режиссера Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего", запланированных в сентябре. Уточняется, что театр водит мораторий на гастроли на русском языке до окончания военных действий на Украине.
"Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке", - приводит портал отрывок из заявления гендиректора театра Мариса Витолса.
Портал отмечает, что прежнее решение театра принять у себя гастроли режиссера из России "вызвало недоумение части общественности".
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