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Против Лазаревой* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.06.2024
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13:56 17.06.2024 (обновлено: 15:11 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/lazareva-1953411025.html
Против Лазаревой* возбудили уголовное дело
Против Лазаревой* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.06.2024
Против Лазаревой* возбудили уголовное дело
Против телеведущей Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, следует из ответа столичного главка МВД на запрос депутата Госдумы... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:56
2024-06-17T15:11
россия
москва
татьяна лазарева
госдума рф
генеральная прокуратура рф
московская городская дума
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Против телеведущей Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, следует из ответа столичного главка МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, который опубликовал документ в Telegram-канале. "Семнадцатого мая 2024 года в отношении Т. Ю. Лазаревой* возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма")", — говорится в ответе. Тринадцатого июня МВД объявило Лазареву* в розыск. В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания телеведущей об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства. Но дополнительная экспертиза выявили в высказываниях Лазоревой* "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД на запрос Альшевских.В марте Лазарева* заявила, что намерена вместе с еще 44 людьми баллотироваться на осенних выборах в Мосгордуму. Она утверждала, что хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей". В Минюсте тогда заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.В середине мая вступил в силу закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953353901.html
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россия, москва, татьяна лазарева, госдума рф, генеральная прокуратура рф, московская городская дума
Россия, Москва, Татьяна Лазарева, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Московская городская дума
Против Лазаревой* возбудили уголовное дело

Против телеведущей Лазаревой возбудили дело по статье об оправдании терроризма

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Против телеведущей Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, следует из ответа столичного главка МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, который опубликовал документ в Telegram-канале.
"Семнадцатого мая 2024 года в отношении Т. Ю. Лазаревой* возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма")", — говорится в ответе.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
МВД России объявило в розыск главреда Анина* и журналистку Фомину*
Вчера, 10:59
Тринадцатого июня МВД объявило Лазареву* в розыск.
В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания телеведущей об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства.
Но дополнительная экспертиза выявили в высказываниях Лазоревой* "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД на запрос Альшевских.
В марте Лазарева* заявила, что намерена вместе с еще 44 людьми баллотироваться на осенних выборах в Мосгордуму. Она утверждала, что хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей". В Минюсте тогда заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.
В середине мая вступил в силу закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней.
Александр Макашенец* - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Блогера и журналиста Макашенца* объявили в розыск
13 июня, 13:24
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
РоссияМоскваТатьяна ЛазареваГосдума РФГенеральная прокуратура РФМосковская городская дума
 
 
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