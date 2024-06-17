https://ria.ru/20240617/lazareva-1953411025.html

Против Лазаревой* возбудили уголовное дело

Против Лазаревой* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.06.2024

Против Лазаревой* возбудили уголовное дело

Против телеведущей Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, следует из ответа столичного главка МВД на запрос депутата Госдумы... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:56

2024-06-17T13:56

2024-06-17T15:11

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Против телеведущей Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, следует из ответа столичного главка МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, который опубликовал документ в Telegram-канале. "Семнадцатого мая 2024 года в отношении Т. Ю. Лазаревой* возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма")", — говорится в ответе. Тринадцатого июня МВД объявило Лазареву* в розыск. В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания телеведущей об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства. Но дополнительная экспертиза выявили в высказываниях Лазоревой* "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД на запрос Альшевских.В марте Лазарева* заявила, что намерена вместе с еще 44 людьми баллотироваться на осенних выборах в Мосгордуму. Она утверждала, что хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей". В Минюсте тогда заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.В середине мая вступил в силу закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953353901.html

https://ria.ru/20240613/rozysk-1952556691.html

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россия, москва, татьяна лазарева, госдума рф, генеральная прокуратура рф, московская городская дума